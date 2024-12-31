Зі Щедрим вечором! Душевні привітання та барвисті листівки до свята

Це свято багате на унікальні традиції та звичаї

У вівторок, 31 грудня, напередодні Нового 2025 року, згідно з новоюліанським календарем, відзначається Щедрий вечір. Це давнє українське народне свято, яке супроводжується веселими обрядами, багатими застіллями та піснями.

До переходу Православної Церкви України (ПЦУ) на новий календар Щедрий вечір відзначався 13 січня у Старий Новий рік. Це свято має глибоке коріння і символізує завершення одного циклу та початок нового.

Головним ритуалом вечора є приготування щедрої куті — страви, яка символізує достаток і добробут наступного року. Молодь, одягнена у яскраві костюми, йде щедрувати, бажаючи господарям та їхнім родинам щасливого нового року, достатку та добробуту. У відповідь вони отримують частування чи подарунки.

Щедрий вечір – це час, коли минуле залишається позаду, а попереду – нові надії та плани. Це свято акцентує на важливості сімейного затишку, гостинності та радості спільного проведення часу.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та привітань до свята. Ви можете відправити їх рідним, близьким та друзям у будь-якому месенджері та побажати якнайшвидшого миру, здоров'я та щастя!

Вітання зі Щедрим вечором 2024

Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай у новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

Листівки із Щедрим вечором!

У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує у вашій оселі. З Щедрим вечором!

Щедрий вечір 2024 - вітання та красиві листівки

Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

З Щедрим вечором – 31 грудня

Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину з прийдешнім Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!

Щедрий вечір 2024 - вітання

З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!

"Телеграф" писав раніше, як привітати близьких та друзів із Новим 2025 роком, який пройде під знаком Зеленої Дерев’яної Змії. Виберіть яскраву листівку та побажайте рідним людям всього найкращого.