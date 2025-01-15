Церковный праздник 15 января: что запрещено делать сегодня, чтобы не потерять свой достаток

Следует сегодня соблюдать ряд традиций и запретов

В среду, 15 января, православные и греко-католики чтят память преподобного Павла Фивейского. До того как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь этот праздник припадал на 28 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Этот день посвящен памяти преподобного Павла Фивейского, одного из первых христианских отшельников. Он родился в III веке и с юности был известен своей благочестивой жизнью. После смерти родителей он убегал от гонений на христиан и прожил в пустыне около 90 лет, предаваясь молитве и строгому посту. Преподобный Павел стал образцом аскетизма и смирения для последующих поколений.

Что можно делать 15 января:

Это день почитания святого Павла Фивейского. Верующие молятся ему, прося о помощи в укреплении веры, избавлении от искушений и даровании терпения.

Этот день считается подходящим для милосердия. Помощь бедным, больным или одиноким – способ проявить христианскую любовь и сострадание.

В народе 15 января считался днем труда и порядка. Люди старались заниматься полезными делами: наводить чистоту в доме, шить или заниматься ремеслом.

Этот день можно посвятить семейным беседам, обсуждению будущих планов или совместным приятным делам с близкими и друзьями.

Что нельзя делать 15 января:

В этот день важно избегать споров, конфликтов и даже малейшего раздражения. Считается, что плохое настроение и сказанные в гневе слова могут обернуться неприятностями для семьи.

День преподобного Павла посвящен труду и дисциплине, поэтому нельзя проявлять лень. Люди верили, что кто поленится в этот день, тот столкнется с проблемами на работе или в хозяйстве.

Народные приметы говорят, что давать деньги взаймы в этот день – к бедности. Такой поступок "выносит" достаток из дома.

Этот день считается неподходящим для начала важных проектов, крупных покупок или подписания контрактов. Считается, что любое начинание в этот день будет сопровождаться препятствиями.

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