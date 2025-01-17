Церковне свято 17 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не пішла удача
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Дізнайтеся, чому в цей день пекли булочки-колобки та круглі пироги
У п’ятницю, 17 січня, за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду в Україні шанують преподобного Антонія Великого. Він був видатним подвижником Божим та засновником чернечого життя.
Антоній народився 251 року в єгипетському селищі Кома в знатній та благочестивій християнській родині. Після смерті батьків він залишився із молодшою сестрою. Продавши маєток і роздавши гроші нужденним, він довірив сестру турботі черниць, а сам оселився в хатині неподалік рідного селища, де почав подвижницьке життя.
У 35 років Антоній пішов углиб Фіванської пустелі, де прожив 20 років на самоті. Він помер у 356 році, у віці 105 років, і був похований учнями у таємному місці у пустелі. У 544 році його мощі були перенесені до Олександрії, а потім до інших місць, і зараз зберігаються в храмі святого Юліана у французькому Арісі.
Традиції та прикмети 17 січня
У народі це свято відоме як Антонів день або Антон Перезимник. Наші пращури 17 січня пекли спеціальні булочки — колобки, які символізували сонце. Вважалося, що такі частування допомагають наблизити настання весни. Крім того, готували круглі пироги, яким приписували дивовижну здатність дарувати добро та здоров’я, особливо дітям.
- Вранці синиці голосно щебечуть – чекайте на холод.
- Тепла погода — чекайте на сильні морози.
- Відлига – чекайте ранньої весни та гарного улову риби.
- Йде сніг – весна буде пізньою.
Що не можна робити 17 січня
- Займатися рукоділлям — можна "зашити" дорогу в дім грошам.
- Розповідати про свої плани — не реалізуються.
- Лаятися, лихословити — переслідуватимуть неприємності.
- Здійснювати великі фінансові операції — можна нарватися на шахрая.
Свята та події 17 січня
- Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day)
- День творчості та натхнення
- День дитячих винаходів
- День канатної дороги
- Міжнародний день фетиша (International Fetish Day)
У кого іменини 17 січня
Сьогодні іменини святкують: Антон, Антоніна, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван.
Нагадаємо, що цього року в Україні зустрічають багато цікавих та важливих подій. "Телеграф" публікував календар свят та вихідних на 2025 рік.