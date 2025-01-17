Церковне свято 17 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не пішла удача

Дізнайтеся, чому в цей день пекли булочки-колобки та круглі пироги

У п’ятницю, 17 січня, за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду в Україні шанують преподобного Антонія Великого. Він був видатним подвижником Божим та засновником чернечого життя.

Антоній народився 251 року в єгипетському селищі Кома в знатній та благочестивій християнській родині. Після смерті батьків він залишився із молодшою сестрою. Продавши маєток і роздавши гроші нужденним, він довірив сестру турботі черниць, а сам оселився в хатині неподалік рідного селища, де почав подвижницьке життя.

У 35 років Антоній пішов углиб Фіванської пустелі, де прожив 20 років на самоті. Він помер у 356 році, у віці 105 років, і був похований учнями у таємному місці у пустелі. У 544 році його мощі були перенесені до Олександрії, а потім до інших місць, і зараз зберігаються в храмі святого Юліана у французькому Арісі.

Традиції та прикмети 17 січня

У народі це свято відоме як Антонів день або Антон Перезимник. Наші пращури 17 січня пекли спеціальні булочки — колобки, які символізували сонце. Вважалося, що такі частування допомагають наблизити настання весни. Крім того, готували круглі пироги, яким приписували дивовижну здатність дарувати добро та здоров’я, особливо дітям.

Фото: freepik

Вранці синиці голосно щебечуть – чекайте на холод.

Тепла погода — чекайте на сильні морози.

Відлига – чекайте ранньої весни та гарного улову риби.

Йде сніг – весна буде пізньою.

Що не можна робити 17 січня

Займатися рукоділлям — можна "зашити" дорогу в дім грошам.

Розповідати про свої плани — не реалізуються.

Лаятися, лихословити — переслідуватимуть неприємності.

Здійснювати великі фінансові операції — можна нарватися на шахрая.

Свята та події 17 січня

Міжнародний день наставництва (International Mentoring Day)

День творчості та натхнення

День дитячих винаходів

День канатної дороги

Міжнародний день фетиша (International Fetish Day)

У кого іменини 17 січня

Сьогодні іменини святкують: Антон, Антоніна, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван.

Нагадаємо, що цього року в Україні зустрічають багато цікавих та важливих подій. "Телеграф" публікував календар свят та вихідних на 2025 рік.