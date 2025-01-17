Церковный праздник 17 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не ушла удача

Узнайте, почему в этот день пекли булочки-колобки и круглые пироги

В пятницу, 17 января, по новоюлианскому церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтут преподобного Антония Великого. Он был выдающимся подвижником Божьим и основателем монашеской жизни.

Антоний родился в 251 году в египетском селении Кома в знатной и благочестивой христианской семье. После смерти родителей он остался с младшей сестрой. Продав имение и раздав деньги нуждающимся, он доверил сестру заботе монахинь, а сам поселился в хижине недалеко от родного селения, где начал подвижническую жизнь.

В 35 лет Антоний ушел вглубь Фиваидской пустыни, где прожил 20 лет в полном одиночестве. Он скончался в 356 году, в возрасте 105 лет, и был похоронен учениками в тайном месте в пустыне. В 544 году его мощи были перенесены в Александрию, а затем в другие места, и сейчас хранятся в храме святого Иулиана во французском Арисе.

Традиции и приметы 17 января

В народе этот праздник известен как Антонов день или Антон Перезимник. Наши предки 17 января пекли особые булочки – колобки, которые символизировали солнце. Считалось, что такие угощения помогают приблизить приход весны. Кроме того, готовили круглые пироги, которым приписывали дивную способность дарить добро и здоровье, особенно детям.

Фото: freepik

Утром синицы громко щебечут – ждите холода.

Теплая погода — ждите сильных морозов.

Оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.

Идет снег – весна будет поздней.

Что нельзя делать 17 января

Заниматься рукоделием — можно "зашить" дорогу к дому деньгам.

Рассказывать о своих планах — не реализуются.

Ругаться, сквернословить — будут преследовать неприятности.

Совершать крупные финансовые операции — можно нарваться на мошенника.

Праздники и события 17 января

Международный день наставничества (International Mentoring Day)

День творчества и вдохновения

День детских изобретений

День канатной дороги

Международный день фетиша (International Fetish Day)

У кого именины 17 января

Сегодня именины празднуют: Антон, Антонина, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван.

Напомним, что в этом году в Украине встречают много интересных и важных событий. "Телеграф" публиковал календарь праздников и выходных на 2025 год.