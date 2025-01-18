Церковне свято 18 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не залучити в дім сварки та розбіжності

Дотримуйтесь головних традицій та заборон у цей день

У суботу, 18 січня, православні та греко — католики вшановують пам’ять святих Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. До того як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, це свято припадало на 31 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Цей день присвячений двом великим християнським святителям – Афанасію та Кирилу Олександрійським, які залишили значний слід в історії Церкви.

Афанасій Великий жив у IV столітті. Він відомий як захисник православного вчення та борець з аріанською єрессю, яка заперечувала божественну природу Христа.

Кирило Олександрійський, який жив у V столітті, прославився як захисник догмату Божої Матері. Він один з найбільших отців Церкви, його життя і праці вплинули на християнство і православне богослов’я.

Що можна робити 18 січня

У цей день рекомендується відвідати храм для молитви та читання Святого Письма. День пам’яті святих Афанасія та Кирила – час для духовного очищення та зміцнення своєї віри.

Цього дня важливо допомагати нужденним, брати участь у благодійності.

У народних традиціях 18 січня заведено проводити генеральне прибирання, очищаючи будинок від усього зайвого, щоб створити простір для спокою та добробуту.

Це хороший день, щоб приділити увагу рідним та близьким, провести час у родинному колі, помолитися за їх здоров'я.

Що не можна робити 18 січня:

Якщо хтось звернувся з проханням допомоги, важливо не відкидати її. Відмова може обернутися труднощами та втратою підтримки у майбутньому.

Будь-які суперечки чи спроби вирішити конфлікти у цей день можуть призвести до їх погіршення. Краще відкласти розмови до відповідного часу. Наші пращури вважали, що не слід сваритися з родичами або тримати на них старі образи, інакше сварка затягнеться на цілий рік.

Народна мудрість каже, що заздрісні думки цього дня можуть повернути негатив назад у життя заздрісника, тож намагайтеся радіти успіхам інших.

Конфлікти з оточуючими цього дня можуть призвести до тривалої ворожнечі або затяжних неприємностей. Краще виявити терпіння та мудрість.

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