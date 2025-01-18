Церковный праздник 18 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь в дом ссоры и разногласия

Придерживайтесь главных традиций и запретов в этот день

В субботу, 18 января, православные и греко-католики чтят память святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. До того как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь этот праздник припадал на 31 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Этот день посвящен двум великим христианским святителям – Афанасию и Кириллу Александрийским, которые оставили значительный след в истории Церкви.

Афанасий Великий жил в IV веке. Он известен как защитник православного учения и борец с арианской ересью, которая отрицала божественную природу Христа.

Кирилл Александрийский, живший в V веке, прославился как защитник догмата о Божьей Матери. Он один из величайших отцов Церкви, его жизнь и труды оказали огромное влияние на христианство и православное богословие.

Что можно делать 18 января

В этот день рекомендуется посетить храм для молитвы и чтения Святого Писания. День памяти святых Афанасия и Кирилла — время для духовного очищения и укрепления своей веры.

В этот день важно помогать нуждающимся, участвовать в благотворительности.

В народных традициях 18 января принято проводить генеральную уборку, очищая дом от всего лишнего, чтобы создать пространство для спокойствия и благополучия.

Это хороший день, чтобы уделить внимание родным и близким, провести время в кругу семьи, помолиться за их здоровье.

Что нельзя делать 18 января:

Если кто-то обратился с просьбой о помощи, важно не отвергать ее. Отказ может обернуться трудностями и потерей поддержки в будущем.

Любые споры или попытки решить конфликты в этот день могут привести к их усугублению. Лучше отложить разговоры до более подходящего времени. Наши предки считали, что не следует ссориться с родственниками или держать на них старые оскорбления, иначе ссора затянется на целый год.

Народная мудрость говорит, что завистливые мысли в этот день могут вернуть негатив обратно в жизнь завистника, поэтому старайтесь радоваться успехам других.

Конфликты с окружающими в этот день могут привести к долгой вражде или затяжным неприятностям. Лучше проявить терпение и мудрость.

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