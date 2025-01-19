Церковне свято 19 січня: що заборонено робити сьогодні, щоб не "відрізати" успіх

Цього дня слід дотримуватися певних заборон та традицій

У неділю, 19 січня, православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Макарія Великого Єгипетського, Макарія диякона Києво-Печерського, Макарія постника та Лаврентія Чернігівського. До того, як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар це свято припадало на 1 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.

Преподобний Макарій Великий Єгипетський був одним із великих подвижників християнської церкви IV століття. Макарій був наставником для багатьох ченців і залишив важливу духовну спадщину, що надихає християн і донині.

Преподобний Макарій диякон Києво-Печерський – святий, який жив у XII столітті. Його подвиги включали служіння Церкви та молитви за народ Божий.

Преподобний Макарій Постник – святий, який жив у XIV столітті, він відомий своєю суворою аскезою. Макарій Постник прославився глибокими молитвами та помірністю, які стали прикладом для наступних поколінь християн.

Святитель Лаврентій, митрополит Чернігівський – український святий, відомий як проповідник і духовний наставник. Святитель Лаврентій прославився чудесами, включаючи зцілення, та залишив значний слід у духовному житті своєї пастви.

Що можна робити 19 січня:

Віряни можуть брати участь у богослужіннях, молитися святим, яких вшановують цього дня. Якщо немає можливості бути в храмі, важливо приділити час духовним роздумам, читанню ранкових та вечірніх молитов;

19 січня вважається днем, придатним для прибирання будинку, позбавлення старих речей та наведення чистоти. У народі говорили, що порядок у домі приносить порядок у житті;

Святий Макарій Великий проповідував любов до ближнього і допомогу тим, хто страждає, тому пожертвування нужденним, підтримка слабких і допомога бідним у цей день особливо важливі;

Вважалося, що розпочаті цього дня справи, чи то в’язання, шиття чи інша творчість, принесуть радість та удачу. Це також гарний день для вирішення робочих завдань чи навчання;

Що не можна робити 19 січня:

Будь-які розбіжності, що виникли цього дня, можуть затягнутися надовго. День варто присвятити світові та добрим стосункам, а не конфліктам. Не можна також тримати злість або мстити комусь;

Попри те, що допустимі деякі побутові справи, надмірне фізичне навантаження не рекомендується. День краще присвятити спокійним заняттям;

Вважається поганим знаком давати гроші у борг або самому брати їх у цей день;

У цей день не рекомендується обрізати волосся, у народі вірили, що таким чином можна "відрізати" удачу та добробут.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на цілий 2025 рік. Ми поділилися скільки вихідних буде в українців.