Церковный праздник 19 января: что запрещено делать сегодня, чтобы не "отрезать" удачу

В этот день следует придерживаться определенных запретов и традиций

В воскресенье, 19 января, православные и греко-католики чтят память преподобного Макария Великого Египетского, Макария диакона Киево-Печерского, Макария постника и Лаврентия Черниговского. До того, как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь этот праздник припадал на 1 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Макарий Великий Египетский был одним из великих подвижников христианской церкви IV века. Макарий был наставником для многих монахов и оставил важное духовное наследие, вдохновляющее христиан и по сей день.

Преподобный Макарий диакон Киево-Печерский – святой, живший в XII веке. Его подвиги включали служение Церкви и молитвы за народ Божий.

Преподобный Макарий Постник – святой, живший в XIV веке, он известен своей строгой аскезой. Макарий Постник прославился глубокими молитвами и воздержанием, которые стали примером для последующих поколений христиан.

Святитель Лаврентий, митрополит Черниговский – украинский святой, который был известен как проповедник и духовный наставник. Святитель Лаврентий прославился чудесами, включая исцеления, и оставил значимый след в духовной жизни своей паствы.

Что можно делать 19 января:

Верующие могут участвовать в богослужениях, молиться святым, которых чествуют в этот день. Если нет возможности быть в храме, важно уделить время духовным размышлениям, чтению утренних и вечерних молитв;

19 января считается днем, подходящим для уборки дома, избавления от старых вещей и наведения чистоты. В народе говорили, что порядок в доме приносит порядок в жизни;

Святой Макарий Великий проповедовал любовь к ближнему и помощь страждущим, поэтому пожертвования нуждающимся, поддержка слабых и помощь бедным в этот день особенно важны;

Считалось, что начатые в этот день дела, будь то вязание, шитье или иное творчество, принесут радость и удачу. Это также хороший день для решения рабочих задач или учебы;

Что нельзя делать 19 января:

Любые разногласия, возникшие в этот день, могут затянуться надолго. День стоит посвятить миру и добрым отношениям, а не конфликтам. Нельзя также держать злобу или мстить кому-то;

Несмотря на то, что допустимы некоторые бытовые дела, излишняя физическая нагрузка не рекомендуется. День лучше посвятить спокойным занятиям;

Считается плохим знаком давать деньги в долг или самому брать их в этот день;

В этот день не рекомендуется обрезать волосы, в народе верили, что таким образом можно "отрезать" удачу и благополучие.

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