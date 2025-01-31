Праздник 31 января: что нельзя делать сегодня, если не хотите привлечь несчастье

Почему сегодня нельзя оставлять без присмотра свой дом

В эту пятницу христиане восточного обряда почитают святых мучеников Киры и Иоанна, а также мученицы Афанасии и ее дочерей — Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они отдали свои жизни за веру, а святой Кир при жизни прославился даром исцеления.

31 января также чтят святителя Никиту Печерского, которого считают покровителем и защитником от огня, молний и палящего солнца. Согласно преданию, его молитвы не только тушили пожары, но и предотвращали засуху.

Традиции и приметы 31 января

В этот день наши предки особенно тщательно следили за своим домом, потому что опасались проделок нечистой силы. Считалось, что она может принести различные неприятности. Чтобы избежать бед, люди старались провести последний день января в уютном семейном кругу, занимаясь тихими и благочестивыми делами.

Фото: freepik

Ночь ясная – к солнечному дню.

Воробьи гнезда утепляют – к морозам.

Громкий крик ворон – к метели или бурану.

Что нельзя делать 31 января

Ссориться, ругаться, оскорблять людей — негатив приведет к беде и бедности.

Спорить, выяснять, кто прав, судиться — правосудия не будет.

Оставлять дом без присмотра — темные силы проникнут в жилище.

Праздники и события 31 января

Международный день ювелира

Международный день зебры (International Zebra Day)

День скотча (Scotch Tape Day)

День горячего шоколада

У кого именины 31 января

Сегодня именины отмечают обладатели таких имен: Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Феоктиста, Илья, Клавдий и Виктория.

Добавим, что 31 января в Украине сохранится аномально теплая погода. "Телеграф" писал, что говорят синоптики о начале февраля 2025 года.