У поїздах далекого сполучення з’являться гарячі обіди: що в меню і скільки коштують (фото)

Це меню розробив відомий український шеф-кухар

У поїздах Укрзалізниці далекого сполучення з’являться повноцінні обіди з гарячих страв.

Про це повідомила пресслужба державного акціонерного товариства. Обіди запустили у тестовому режимі на таких рейсах:

№351/352 Київ — Кишинів;

№95/96 Київ — Рахів;

№29/30 Київ — Ужгород;

№4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Меню гарячих обідів розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Ці страви приготовані та заморожені інноваційним способом. Він забезпечує свіжість продуктів та дозволяє зберегти смак продуктів після розігрівання.

Провідники вищезгаданих поїздів запропонують пасажирам такі страви:

карпатські деруни;

омлет з житомирських яєць,

курку з подільською картоплею та овочами;

кримськотатарський плов з яловичиною.

Страви коштують від 170 до 190 гривень. Наприклад, деруни коштують 180 гривень, омлет – 170 гривень, а картопля – 190 гривень.

Вибрати улюблену страву можна під час подорожі. Відгуки про якість харчування в поїздах далекого сполучення можна залишити за цією електронною адресою: [email protected].

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає зсередини секретний потяг для евакуації поранених бійців Сил оборони України.