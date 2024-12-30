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У поїздах далекого сполучення з’являться гарячі обіди: що в меню і скільки коштують (фото)

Автор
Євген Устименко
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У поїздах з’являться гарячі обіди Новина оновлена 30 грудня 2024, 15:43
У поїздах з’являться гарячі обіди. Фото Колаж "Телеграфу"

Це меню розробив відомий український шеф-кухар

У поїздах Укрзалізниці далекого сполучення з’являться повноцінні обіди з гарячих страв.

Про це повідомила пресслужба державного акціонерного товариства. Обіди запустили у тестовому режимі на таких рейсах:

  • №351/352 Київ — Кишинів;
  • №95/96 Київ — Рахів;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Меню гарячих обідів розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Ці страви приготовані та заморожені інноваційним способом. Він забезпечує свіжість продуктів та дозволяє зберегти смак продуктів після розігрівання.

Провідники вищезгаданих поїздів запропонують пасажирам такі страви:

  • карпатські деруни;
  • омлет з житомирських яєць,
  • курку з подільською картоплею та овочами;
  • кримськотатарський плов з яловичиною.

Страви коштують від 170 до 190 гривень. Наприклад, деруни коштують 180 гривень, омлет – 170 гривень, а картопля – 190 гривень.

Вибрати улюблену страву можна під час подорожі. Відгуки про якість харчування в поїздах далекого сполучення можна залишити за цією електронною адресою: [email protected].

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає зсередини секретний потяг для евакуації поранених бійців Сил оборони України.

Теги:
#Україна #Укрзалізниця #Меню #Фото #Євген Клопотенко #гарячі обіди