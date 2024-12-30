У поїздах далекого сполучення з’являться гарячі обіди: що в меню і скільки коштують (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 524
Це меню розробив відомий український шеф-кухар
У поїздах Укрзалізниці далекого сполучення з’являться повноцінні обіди з гарячих страв.
Про це повідомила пресслужба державного акціонерного товариства. Обіди запустили у тестовому режимі на таких рейсах:
- №351/352 Київ — Кишинів;
- №95/96 Київ — Рахів;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №4/3 Запоріжжя — Ужгород.
Меню гарячих обідів розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Ці страви приготовані та заморожені інноваційним способом. Він забезпечує свіжість продуктів та дозволяє зберегти смак продуктів після розігрівання.
Провідники вищезгаданих поїздів запропонують пасажирам такі страви:
- карпатські деруни;
- омлет з житомирських яєць,
- курку з подільською картоплею та овочами;
- кримськотатарський плов з яловичиною.
Страви коштують від 170 до 190 гривень. Наприклад, деруни коштують 180 гривень, омлет – 170 гривень, а картопля – 190 гривень.
Вибрати улюблену страву можна під час подорожі. Відгуки про якість харчування в поїздах далекого сполучення можна залишити за цією електронною адресою: [email protected].
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає зсередини секретний потяг для евакуації поранених бійців Сил оборони України.