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Стрітення Господнє 2025: що суворо заборонено робити у свято 2 лютого

Автор
Тетяна Кармазіна
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Цього дня немовля Ісуса принесли до Єрусалимського храму
Цього дня немовля Ісуса принесли до Єрусалимського храму. Фото Pinterest

Свято є символом зустрічі людства з Богом

Стрітення Господнє – одне зі значних свят у християнстві, яке уособлює зустріч людини з Богом. Для багатьох українців-вірян цей день є символом оновлення та надії на світле майбутнє.

Стрітення відбулося через 40 днів після Різдва Христового, коли маленького Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Він визнав у немовляті Сина Божого та Спасителя. Слово "стрітення" ж у церковнослов’янській мові означає "зустріч".

Цього року важливе дванадесяте свято, яке за новоюліанським стилем відзначається 2 лютого, випадає на неділю. У всіх храмах України відбуватимуться святкові служби, де християни зможуть приєднатися до молитви та освячення свічок та води.

Що не можна робити у Стрітення Господнє 2 лютого

  • Займатися брудною та важкою роботою, прибирати та прати. Працювати на городі.
  • Подорожувати та вирушати в дорогу — шлях буде довгим.
  • Класти гроші на кухонний стіл — можна прогнати удачу з дому.
  • Лаятися, сваритися та битися.
  • Сумувати і засмучуватися.

До речі, синоптики розповіли, чого очікувати цієї неділі. "Телеграф" писав, якою буде погода 2 лютого.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Стрітення Господнє