Стрітення Господнє 2025: що суворо заборонено робити у свято 2 лютого
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Свято є символом зустрічі людства з Богом
Стрітення Господнє – одне зі значних свят у християнстві, яке уособлює зустріч людини з Богом. Для багатьох українців-вірян цей день є символом оновлення та надії на світле майбутнє.
Стрітення відбулося через 40 днів після Різдва Христового, коли маленького Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Він визнав у немовляті Сина Божого та Спасителя. Слово "стрітення" ж у церковнослов’янській мові означає "зустріч".
Цього року важливе дванадесяте свято, яке за новоюліанським стилем відзначається 2 лютого, випадає на неділю. У всіх храмах України відбуватимуться святкові служби, де християни зможуть приєднатися до молитви та освячення свічок та води.
Що не можна робити у Стрітення Господнє 2 лютого
- Займатися брудною та важкою роботою, прибирати та прати. Працювати на городі.
- Подорожувати та вирушати в дорогу — шлях буде довгим.
- Класти гроші на кухонний стіл — можна прогнати удачу з дому.
- Лаятися, сваритися та битися.
- Сумувати і засмучуватися.
До речі, синоптики розповіли, чого очікувати цієї неділі. "Телеграф" писав, якою буде погода 2 лютого.