Стрітення Господнє 2025: що суворо заборонено робити у свято 2 лютого

Свято є символом зустрічі людства з Богом

Стрітення Господнє – одне зі значних свят у християнстві, яке уособлює зустріч людини з Богом. Для багатьох українців-вірян цей день є символом оновлення та надії на світле майбутнє.

Стрітення відбулося через 40 днів після Різдва Христового, коли маленького Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Він визнав у немовляті Сина Божого та Спасителя. Слово "стрітення" ж у церковнослов’янській мові означає "зустріч".

Цього року важливе дванадесяте свято, яке за новоюліанським стилем відзначається 2 лютого, випадає на неділю. У всіх храмах України відбуватимуться святкові служби, де християни зможуть приєднатися до молитви та освячення свічок та води.

Що не можна робити у Стрітення Господнє 2 лютого

Займатися брудною та важкою роботою, прибирати та прати. Працювати на городі.

Подорожувати та вирушати в дорогу — шлях буде довгим.

Класти гроші на кухонний стіл — можна прогнати удачу з дому.

Лаятися, сваритися та битися.

Сумувати і засмучуватися.

До речі, синоптики розповіли, чого очікувати цієї неділі. "Телеграф" писав, якою буде погода 2 лютого.