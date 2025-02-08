Чиновника РФ не хотят видеть ни в одной цивилизованной стране

Многие нынешние российские политики родились, к сожалению, в Украине. В этот список входит не только путинистка Валентина Матвиенко, но и депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев — он родился в Днепре.

Не так давно чиновник из Коммунистической партии (КПРФ), которую возглавляет женившийся на украинке Геннадий Зюганов, разозлил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Что известно о Михаиле Матвееве

Родился 13 мая 1968 года в Днепропетровске в семье советской интеллигенции. Его мать Раиса Литвин работала школьной учительницей украинского и русского языков и литературы, а отец Николай Матвеев был ученым-биологом. В 1972 году семья переехала в Куйбышев (сейчас город Самара), где после открытия университета отец депутата возглавил кафедру ботаники.

Михаил Матвеев в молодости

В 1992 году Матвеев с отличием окончил Самарский государственный университет, где получил диплом историка. В 1995 году — аспирантуру, а в 2007 году он защитил докторскую диссертацию по истории местного самоуправления России, после чего стал доктором исторических наук.

С 2007 по 2021 год Матвеев был депутатом Самарской губернской думы IV–VI созывов, где возглавлял комитет по местному самоуправлению. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы РФ от компартии.

Матвеев и война в Украине

В 2022 году, на следующий день после ввода российских войск на территорию Украины, чиновник выступил против войны, несмотря на то, что ранее поддержал признание "ДНР" и "ЛНР".

"Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев", — написал Матвеев в соцсети, но позже удалил пост. В июне 2022 года депутат оказался единственным, проголосовавшим против законопроекта, освобождающего Россию от исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Находится под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Конфликт с Кадыровым

В январе 2024 года Матвеев заявил про возможные столкновения между православными и мусульманами в России после войны в Украине. Он разделил мигрантов на тех, кто уважает местные обычаи, и "дикарей, исповедующих радикальный ислам". В свою очередь Кадыров назвал Матвеева "безродным и трусоватым" и призвав "вытурнуть" его из Госдумы РФ.

Позже чиновник пояснил, что имел в виду террористов и радикалов, а не мусульман в целом. Он "стал на колени" перед "дондоном", извиняясь за свои слова. Он отметил, что его слова были "неверно истолкованы".

К сожалению, неудивительно, когда украинцы предают родную страну. Ранее "Телеграф" писал, что известно о коллаборанте Алексее Ковалеве и как его постигла карма.