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Церковне свято 28 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не прийшла біда

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке сьогодні свято — Тещині вечори
Яке сьогодні свято — Тещині вечори. Фото Телеграф/freepik

Дізнайтесь, кого заведено запрошувати у гості на "тещині вечори" у Масляну

Сьогодні, 28 лютого, християни східного обряду згадують сповідника Василя. Також у народному календарі відзначається п’ятий день Масляного тижня 2025 — Тещині вечори.

Святий Василь жив у VIII столітті за часів правління візантійського імператора-іконоборця Лева Ісавра. Він відкинув мирське життя і прийняв чернецтво. Разом із наставником Прокопом Декаполитом Василь виступав проти єресі іконоборців, але був схоплений солдатами.

Піддавшись жорстоким тортурам Василь опинився у в’язниці, де залишався до смерті правителя у 741 році. Після звільнення святий продовжив жити у молитві та пості, звертати людей у християнство. Він мирно помер у 750 році.

У народі святого прозвали Василем Крапельником, все тому, що з цього дня починав активно танути сніг та бурульки. У народі казали: "Прийде Василь — і зима заплаче".

Традиції та прикмети 28 лютого

На останній день зими в Україні випадають масляні "Тещині вечори". Сьогодні було заведено, щоб зять запрошував тещу в гості та пригощав її власноруч приготованими млинцями та солодощами. Це було не просто застілля, а вираз глибокої поваги.

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5-й день Масляної називається "Тещині вечори"
  • Йде дощ — літо буде дощовим.
  • Розтанув увесь сніг та лід — більше снігопадів не буде.
  • Тепла та безвітряна ніч – до теплого березня.

Що не можна робити 28 лютого

  • Гучно говорити, кричати та з’ясовувати стосунки — біда трапиться.
  • Стригтися — волосся буде рости рідким.
  • Позичати гроші – повертатимете довше, ніж планували.

Свята та події 28 лютого

  • День штурманської служби авіації ЗС в Україні
  • Всесвітній день кравця (World Tailor`s Day)
  • Міжнародний день хворих на рідкісні захворювання
  • Всесвітній день без Facebook (World Day without Facebook)
  • День флористики
  • Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day)
  • Міжнародний день травми від повторюваних навантажень (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)

У кого іменини 28 лютого

Сьогодні іменини святкують Арсен, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

Нагадаємо, що у першому весняному місяці є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято