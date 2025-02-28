Церковне свято 28 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не прийшла біда
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтесь, кого заведено запрошувати у гості на "тещині вечори" у Масляну
Сьогодні, 28 лютого, християни східного обряду згадують сповідника Василя. Також у народному календарі відзначається п’ятий день Масляного тижня 2025 — Тещині вечори.
Святий Василь жив у VIII столітті за часів правління візантійського імператора-іконоборця Лева Ісавра. Він відкинув мирське життя і прийняв чернецтво. Разом із наставником Прокопом Декаполитом Василь виступав проти єресі іконоборців, але був схоплений солдатами.
Піддавшись жорстоким тортурам Василь опинився у в’язниці, де залишався до смерті правителя у 741 році. Після звільнення святий продовжив жити у молитві та пості, звертати людей у християнство. Він мирно помер у 750 році.
У народі святого прозвали Василем Крапельником, все тому, що з цього дня починав активно танути сніг та бурульки. У народі казали: "Прийде Василь — і зима заплаче".
Традиції та прикмети 28 лютого
На останній день зими в Україні випадають масляні "Тещині вечори". Сьогодні було заведено, щоб зять запрошував тещу в гості та пригощав її власноруч приготованими млинцями та солодощами. Це було не просто застілля, а вираз глибокої поваги.
- Йде дощ — літо буде дощовим.
- Розтанув увесь сніг та лід — більше снігопадів не буде.
- Тепла та безвітряна ніч – до теплого березня.
Що не можна робити 28 лютого
- Гучно говорити, кричати та з’ясовувати стосунки — біда трапиться.
- Стригтися — волосся буде рости рідким.
- Позичати гроші – повертатимете довше, ніж планували.
Свята та події 28 лютого
- День штурманської служби авіації ЗС в Україні
- Всесвітній день кравця (World Tailor`s Day)
- Міжнародний день хворих на рідкісні захворювання
- Всесвітній день без Facebook (World Day without Facebook)
- День флористики
- Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day)
- Міжнародний день травми від повторюваних навантажень (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)
У кого іменини 28 лютого
Сьогодні іменини святкують Арсен, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.
Нагадаємо, що у першому весняному місяці є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.