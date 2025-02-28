Церковне свято 28 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не прийшла біда

Дізнайтесь, кого заведено запрошувати у гості на "тещині вечори" у Масляну

Сьогодні, 28 лютого, християни східного обряду згадують сповідника Василя. Також у народному календарі відзначається п’ятий день Масляного тижня 2025 — Тещині вечори.

Святий Василь жив у VIII столітті за часів правління візантійського імператора-іконоборця Лева Ісавра. Він відкинув мирське життя і прийняв чернецтво. Разом із наставником Прокопом Декаполитом Василь виступав проти єресі іконоборців, але був схоплений солдатами.

Піддавшись жорстоким тортурам Василь опинився у в’язниці, де залишався до смерті правителя у 741 році. Після звільнення святий продовжив жити у молитві та пості, звертати людей у християнство. Він мирно помер у 750 році.

У народі святого прозвали Василем Крапельником, все тому, що з цього дня починав активно танути сніг та бурульки. У народі казали: "Прийде Василь — і зима заплаче".

Традиції та прикмети 28 лютого

На останній день зими в Україні випадають масляні "Тещині вечори". Сьогодні було заведено, щоб зять запрошував тещу в гості та пригощав її власноруч приготованими млинцями та солодощами. Це було не просто застілля, а вираз глибокої поваги.

5-й день Масляної називається "Тещині вечори"

Йде дощ — літо буде дощовим.

Розтанув увесь сніг та лід — більше снігопадів не буде.

Тепла та безвітряна ніч – до теплого березня.

Що не можна робити 28 лютого

Гучно говорити, кричати та з’ясовувати стосунки — біда трапиться.

Стригтися — волосся буде рости рідким.

Позичати гроші – повертатимете довше, ніж планували.

Свята та події 28 лютого

День штурманської служби авіації ЗС в Україні

Всесвітній день кравця (World Tailor`s Day)

Міжнародний день хворих на рідкісні захворювання

Всесвітній день без Facebook (World Day without Facebook)

День флористики

Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day)

Міжнародний день травми від повторюваних навантажень (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)

У кого іменини 28 лютого

Сьогодні іменини святкують Арсен, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

Нагадаємо, що у першому весняному місяці є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.