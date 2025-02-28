Церковный праздник 28 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не пришла беда
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Узнайте, кого принято приглашать в гости на "тещины вечера" в Масленицу
Сегодня, 28 февраля, христиане восточного обряда вспоминают исповедника Василия. Также в народном календаре отмечается пятый день Масленичной недели 2025 — Тещины вечера.
Святой Василий жил в VIII веке во времена правления византийского императора-иконоборца Льва Исавра. Он отвергнул мирскую жизнь и принял монашество. Вместе с наставником Прокопием Декаполитом Василий выступал против ереси иконоборцев, но был схвачен солдатами.
Подвергшись жестоким пыткам Василий оказался в темнице, где оставался до смерти правителя в 741 году. После освобождения святой продолжил жить в молитве и посте, обращать людей в христианство. Он мирно скончался в 750 году.
В народе святого прозвали Василием Капельником, все потому, что с этого дня начинал активно таять снег и сосульки. В народе говорили: "Придет Василий — и зима заплачет".
Традиции и приметы 28 февраля
На последний день зимы в Украине выпадают масленичные "Тещины вечера". Сегодня было принято, чтобы зять приглашал тещу в гости и угощал ее собственноручно приготовленными блинами и сладостями. Это было не просто застолье, а выражение глубокого уважения.
- Идет дождь — лето будет дождливым.
- Растаял весь снег и лед — больше снегопадов не будет.
- Теплая и безветренная ночь — к теплому марту.
Что нельзя делать 28 февраля
- Громко говорить, кричать и выяснять отношения — беда случится.
- Стричься — волосы будут расти редкими.
- Занимать деньги – будете возвращать дольше, чем планировали.
Праздники и события 28 февраля
- День штурманской службы авиации ВС в Украине
- Всемирный день портного (World Tailor`s Day)
- Международный день больных редкими заболеваниями
- Всемирный день без Facebook (World Day without Facebook)
- День флористики
- Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day)
- Международный день травмы от повторяющихся нагрузок (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)
У кого именины 28 февраля
Сегодня именины празднуют Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.
Напомним, что в первом весеннем месяце есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.