Церковный праздник 28 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не пришла беда

Узнайте, кого принято приглашать в гости на "тещины вечера" в Масленицу

Сегодня, 28 февраля, христиане восточного обряда вспоминают исповедника Василия. Также в народном календаре отмечается пятый день Масленичной недели 2025 — Тещины вечера.

Святой Василий жил в VIII веке во времена правления византийского императора-иконоборца Льва Исавра. Он отвергнул мирскую жизнь и принял монашество. Вместе с наставником Прокопием Декаполитом Василий выступал против ереси иконоборцев, но был схвачен солдатами.

Подвергшись жестоким пыткам Василий оказался в темнице, где оставался до смерти правителя в 741 году. После освобождения святой продолжил жить в молитве и посте, обращать людей в христианство. Он мирно скончался в 750 году.

В народе святого прозвали Василием Капельником, все потому, что с этого дня начинал активно таять снег и сосульки. В народе говорили: "Придет Василий — и зима заплачет".

Традиции и приметы 28 февраля

На последний день зимы в Украине выпадают масленичные "Тещины вечера". Сегодня было принято, чтобы зять приглашал тещу в гости и угощал ее собственноручно приготовленными блинами и сладостями. Это было не просто застолье, а выражение глубокого уважения.

5-й день Масленицы называется "Тещины вечера"

Идет дождь — лето будет дождливым.

Растаял весь снег и лед — больше снегопадов не будет.

Теплая и безветренная ночь — к теплому марту.

Что нельзя делать 28 февраля

Громко говорить, кричать и выяснять отношения — беда случится.

Стричься — волосы будут расти редкими.

Занимать деньги – будете возвращать дольше, чем планировали.

Праздники и события 28 февраля

День штурманской службы авиации ВС в Украине

Всемирный день портного (World Tailor`s Day)

Международный день больных редкими заболеваниями

Всемирный день без Facebook (World Day without Facebook)

День флористики

Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day)

Международный день травмы от повторяющихся нагрузок (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)

У кого именины 28 февраля

Сегодня именины празднуют Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

Напомним, что в первом весеннем месяце есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.