Прощена неділя 2025: що категорично не можна робити сьогодні, щоб не накликати біди та злидні

Цього дня прийнято просити пробачення та прощати своїх близьких та рідних

Сьогодні, 2 березня, християни східного обряду в Україні відзначають Прощену неділю, або Сиропусну неділю, яка є останнім днем Масляного тижня. Це перехідне свято, яке не має фіксованої дати в календарі.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Цього дня заведено просити вибачення у близьких за заподіяні образи, навіть якщо вони були ненавмисними. У відповідь зазвичай кажуть: "Бог простить, і я прощаю". Головна мета – очистити душу від образ, примиритися з оточуючими та з добрими помислами увійти у Великий піст.

Це не просто традиція, а глибокий духовний ритуал, який готує вірян до Великого посту, який розпочинається наступного дня – у Чистий понеділок.

Що можна робити 2 березня:

Просити пробачення та прощати інших — головна традиція цього дня. Люди від щирого серця просять вибачення у рідних, друзів, колег і навіть у тих, з ким у них були конфлікти;

Цього дня заведено робити добрі справи, займатися благодійністю;

Подавайте милостиню і допоможіть тим, хто цього потребує;

Свято заведено проводити у родинному колі.

Що не можна робити 2 березня:

Тримати образи й не прощати – це головна заборона. Вважається, що якщо людина йде в піст із важким серцем, це може негативно позначитися на її духовному стані;

Сваритися і лаятися – день призначений для примирення, а не для нових конфліктів;

Влаштовувати галасливі свята та гуляння – хоча це останній день Масляної, важливо пам’ятати, що попереду Великий піст, тому надмірні веселощі недоречні;

Займатися важкою фізичною працею – традиційно цього дня намагаються завершити всі справи заздалегідь та присвятити час молитві та спілкуванню з близькими;

У цей день не можна відмовляти у допомозі та милостині, у народі говорили, що так можна залучити в дім біди та злидні.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.