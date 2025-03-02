Прощена неділя 2025: що категорично не можна робити сьогодні, щоб не накликати біди та злидні
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Цього дня прийнято просити пробачення та прощати своїх близьких та рідних
Сьогодні, 2 березня, християни східного обряду в Україні відзначають Прощену неділю, або Сиропусну неділю, яка є останнім днем Масляного тижня. Це перехідне свято, яке не має фіксованої дати в календарі.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Цього дня заведено просити вибачення у близьких за заподіяні образи, навіть якщо вони були ненавмисними. У відповідь зазвичай кажуть: "Бог простить, і я прощаю". Головна мета – очистити душу від образ, примиритися з оточуючими та з добрими помислами увійти у Великий піст.
Це не просто традиція, а глибокий духовний ритуал, який готує вірян до Великого посту, який розпочинається наступного дня – у Чистий понеділок.
Що можна робити 2 березня:
- Просити пробачення та прощати інших — головна традиція цього дня. Люди від щирого серця просять вибачення у рідних, друзів, колег і навіть у тих, з ким у них були конфлікти;
- Цього дня заведено робити добрі справи, займатися благодійністю;
- Подавайте милостиню і допоможіть тим, хто цього потребує;
- Свято заведено проводити у родинному колі.
Що не можна робити 2 березня:
- Тримати образи й не прощати – це головна заборона. Вважається, що якщо людина йде в піст із важким серцем, це може негативно позначитися на її духовному стані;
- Сваритися і лаятися – день призначений для примирення, а не для нових конфліктів;
- Влаштовувати галасливі свята та гуляння – хоча це останній день Масляної, важливо пам’ятати, що попереду Великий піст, тому надмірні веселощі недоречні;
- Займатися важкою фізичною працею – традиційно цього дня намагаються завершити всі справи заздалегідь та присвятити час молитві та спілкуванню з близькими;
- У цей день не можна відмовляти у допомозі та милостині, у народі говорили, що так можна залучити в дім біди та злидні.
Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.