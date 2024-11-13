Була комуністкою та поховала єдину дочку: що відомо про рідну тітку Юлії Тимошенко (фото)

Антоніна Ульяхіна навіть написала про племінницю дві книги

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка є любителькою поїсти у McDonald’s, має невелику родину, але багато родичів. Однією з них є тітка нардепа — Антоніна Миколаївна Ульяхіна.

Ульяхіна — це рідна сестра мами Тимошенко. "Телеграф" розповідає, що відомо про Антоніну Миколаївну і як вона виглядає.

Хто така Антоніна Ульяхіна

Народилася 18 липня 1949 року у Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). Після закінчення Дніпропетровського автодорожнього технікуму Антоніна Ульяхіна (у дівоцтві Нелєпова) закінчила навчання у гірничому інституті ім. Артема, де здобула кваліфікацію інженера-електрика.

Фото: unian

Родичка Юлії Тимошенко в молодості була комсоргом на заводі і навіть членом Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). 1984 року Ульяхіна почала працювати в об’єднаній дирекції кінотеатрів Батьківщина-Панорама, де залишалася до 1992 року. Потім її діяльність була пов’язана з великою компанією "Беютага", яка займається видобутком та обробкою граніту. З 1992 року Антоніна Миколаївна – генеральний директор фірми.

Сьогодні Антоніна Миколаївна – голова Обласної організації партії "Батьківщина" у Дніпрі, а також депутат обласної ради Дніпропетровської області. Займається молочним бізнесом. Також Ульяхіна є автором двох книг про свою племінницю: "Юля, Юлечка" (2007) та "Юля, Юлія Володимирівна" (2007).

Особисте життя Антоніни Ульяхіної

В молодості була одружена, але розлучилася. Чоловіком був Ульяхін Валерій Олександрович. Наприкінці 90-х він працював заступником директора "Беютага". Антоніна Миколаївна мала доньку Тетяну Шарапову, яка у віці 48 років у 2019 році померла. У двоюрідної сестри Юлії Тимошенко залишився чоловік, дорослі діти — син та дочка, а також онук.

Тетяна з матір’ю Антоніною Ульяхіною. Фото: kp.ua

2016 року у тітки Тимошенко знайшли елітну нерухомість. Повідомлялося, що вона уклала договір купівлі-продажу ділянки у 8 соток у дачному товаристві "Озеленювач", що у Дніпрі. Тоді її вартість становила 150-200 тисяч грн. На Ульяхіну було зареєстровано два будинки: реставрований особняк у центрі Дніпра та триповерховий котедж.

Де Антоніна Ульяхіна зараз

Антоніна Миколаївна продовжує працювати у фракції своєї племінниці. Принаймні так написано на сторінці тітки Тимошенко у Фейсбуці. Зазначимо, що у соціальних мережах Ульяхіна досить активна. Там вона публікує патріотичні пости, вітає з державними святами, а також вшановує пам’ять загиблих українців внаслідок російських атак.

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