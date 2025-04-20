Теплі слова за святковим столом: красиві тости для родинного застілля, які зігріють душу

Короткі тости для родини

Великдень — це не тільки м’ясо, ковбаса, паска і смачна домашня їжа. Це свято, коли уся родина збирається за одним столом, згадує, ділиться радістю і просто проводить час разом. В цей день члени сім’ї кажуть тости, вітають одне одного і радіють кожному моменту, проведеному з рідними.

Але як виголосити тост, щоб він був щирим, не пафосним, але містив у собі глибокий сенс? "Телеграф" підготував добірку коротких великодніх промов, які ви можете вивчити напам’ять або ж зберегти на своєму ґаджеті.

Гарні тости на Великдень 2025

"Христос Воскрес! Нехай новина про воскресіння Христа завжди залишається у наших серцях. Бажаю кожному миру, любові та терпіння, а Україні — сили та незламності. За надію, що ніколи не згасне!"

"Наш стіл сьогодні — це гніздечко, у якому безпечно й затишно. Нехай наша родина тільки поповнюється і в кожного з нас буде місце, де його завжди чекають. За сім’ю, бо це найцінніше, що у нас є!"

"Бажаю кожному не тільки розмальованих яєць, але й яскравих днів! Щоб ваше життя було, як паска — пухке, солодке і з родзинками. За несподівані дива та яскраве життя!"

"Нехай таких теплих родинних зустрічей у нашому житті буде більше, ніж понеділків. І щоб ці яйця були єдиними, за що ми б’ємося! За злагоду і родинне тепло!"

Фото: freepik

"Щира подяка тим, хто зберігає для нас ці традиції і збирає всіх разом за цим великим столом. Нехай вас оберігає Бог, а ми завжди будемо поруч. За родинне тепло, здоров’я і довгі роки життя!"

"Великдень — це чудове нагадування про те, що після бурі завжди виходить сонце. Тому навіть у найтемніші часи ми повинні вірити у світло. За те, що ми разом пори всі негаразди!"

"В це світле свято бажаю кожному з нас миру — в серці, в домі та у країні. Бажаю, щоб наступний Великдень ми святкували вже у вільній Україні, без загарбників на її території. За перемогу, яка точно наступить!"

Раніше "Телеграф" ділився красивими листівками для привітання з Великоднем 2025. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки.