Теплые слова за праздничным столом: красивые тосты для семейного застолья, которые согреют душу

Короткие тосты для семьи

Пасха — это не только мясо, колбаса, кулич и вкусная домашняя еда. Это праздник, когда вся семья собирается за одним столом, вспоминает, делится радостью и просто проводит время вместе.

Но как произнести тост, чтобы он был искренним, не пафосным, но содержал в себе глубокий смысл? "Телеграф" подготовил подборку коротких пасхальных речей, которые вы можете изучить наизусть или сохранить на своем гаджете.

Хорошие тосты на Пасху 2025

"Христос Воскрес! Пусть новость о воскресении Христа всегда остается в наших сердцах. Желаю каждому миру, любви и терпения, а Украине — силы и несокрушимости. За надежду, что никогда не угаснет!"

"Наш стол сегодня — это гнездышко, в котором безопасно и уютно. Пусть наша семья только пополняется и у каждого из нас будет место, где его всегда ждут. За семью, потому что это самое ценное, что у нас есть!"

"Желаю каждому не только разрисованных яиц, но и ярких дней! Чтобы ваша жизнь была, как кулич — рыхлая, сладкая и с изюмом. За неожиданные чудеса и яркую жизнь!"

"Пусть таких теплых семейных встреч в нашей жизни будет больше, чем понедельников. И чтобы эти яйца были единственными, за что мы деремся! За согласие и семейное тепло!"

Фото: freepik

"Искренняя благодарность тем, кто сохраняет для нас эти традиции и собирает всех вместе за этим большим столом. Пусть вас оберегает Бог, а мы всегда будем рядом. За семейное тепло, здоровье и долгие годы жизни!"

"Пасха — это прекрасное напоминание о том, что после бури всегда выходит солнце. Поэтому даже в самые темные времена мы должны верить в свет. За то, что мы вместе поры все невзгоды!"

"В этот светлый праздник желаю каждому из нас мира — в сердце, в доме и в стране. Желаю, чтобы следующую Пасху мы праздновали уже в свободной Украине, без захватчиков на ее территории. За победу, которая точно наступит!"

Ранее "Телеграф" делился красивыми открытками для поздравления с Пасхой 2025 года. Мы собрали для вас самые красивые картинки.