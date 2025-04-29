Разошлись из-за разных взглядов: что известно об экс-муже Ирине Фарионе

Языковед не часто говорила о личном

Сегодня, 29 апреля, 61-й день рождения праздновала бы известный украинский языковед Ирина Фарион. Ученую убили выстрелом в голову в июле 2024 года возле ее дома. В отношении подозреваемого Вячеслава Зинченко происходит следствие, поэтому он сидит в СИЗО. А вот по поводу личной жизни, языковед состояла в браке с Остапом Семчишиным.

"Телеграф" расскажет, что известно о бывшем муже языковеда и их браке.

С кем состояла в браке Ирина Фарион

В общем о личной жизни филолога известно не много. В браке с Остапом Семчишиным в 1989 году Ирина родила дочь Софию. Через несколько лет супруги расстались из-за разногласий во взглядах.

Фарион была в браке несколько лет, фото из соцсетей языковеда

Подруга и коллега Фарион — Оксана Микитюк — рассказывала, что муж языковеда — очень позитивный человек. Несмотря на то, что их пути разошлись, Фарион вспоминала о нем с теплом.

"Это очень положительный мужчина. В свое время они развелись, не сошлись в каких-то вещах, однако Ирина всегда очень хорошо о нем отзывалась. И, несмотря на то, что были давно не вместе, они сохраняли хорошие отношения", — делилась Микитюк.

Фарион хорошо отзывалась о бывшем муже, фото из соцсетей языковеда

Оксана отмечала, что Семчишин отправился защищать Украину от оккупантов. Тогда Фарион пыталась выяснить, где он служит. Впрочем, мужчина сам позвонил дочери Софии, и тогда они встретились. Это произошло незадолго до убийства филолога.

"Однако произошла такая ситуация, что когда Остап пошел на войну, контакты как-то потерялись. Ирина постоянно говорила: "Нужно выяснить, где он, в какой бригаде, что там". Но потом, к большому счастью, Остап сам позвонил Софийке, когда пришел в отпуск. Тогда они втроем встретились. Это произошло за три недели до гибели Ирины", — добавила она.

Фарион виделась с экс-мужем незадолго до гибели, фото из соцсетей языковеда

Фарион рассказывала, что жила с Семчишиным в гостевом браке. В 2023 году она распространила трогательное сообщение в память о свадьбе с бывшим мужем. Она отметила, что любовь проходит, но остаются дети и внуки.

"Это было сейчас, но 34 года назад. Единственное в той жизни, что имеет абсолютное оправдание — это любовь. Конечно, она может пройти, потому что проходит все. Не проходят его плоды — дети — лучшее из всего, что есть в мире. Лучшее. Самое святое. А еще когда Небо дарит внуков, тогда Господь поцеловал Тебя и явил Чудо", – рассказывала филолог.

Фарион благодарила мужчину за брак и детей, фото из соцсетей языковеда

Языковед подчеркнула, что сумела лучше узнать себя в браке, а также счастлива, что стала матерью дочери Софии. Также она поблагодарила бывшего мужа за защиту Украины от врагов.

"Это было хорошее событие, которое дало колоссальный опыт самопознания, человековедения и самого святого — материнства. Вершиной нашего общего счастья стала наша Премудрость — Софийка. А ныне самое важное, что Ты Воин. Аплодирую. Побеждай. Наши общие мгновения были неповторимы", — делилась Ирина.

Фарион с дочерью Софией, фото из соцсетей языковеда

У Фарион остались двое внуков — Дмитрий и Ева, которых родила ее дочь София от активиста и военнослужащего Василия Особы. Мужчина погиб на фронте в октябре 2024 года.

Семья Ирины Фарион, фото из соцсетей языковеда

Ранее "Телеграф" писал, что известно о дочери Ирины Фарион — Софии. Она начала выходить в публичное пространство после гибели матери.