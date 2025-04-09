"Все розповідатиму направо і наліво": підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив обіцянку та заявив про "отруєння"

Група підтримки Зінченка зробила заяву в суді

Справа про вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 9 квітня у Львові. Воно відбувається у Шевченківському районному суді, куди приїхав сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко.

Про це повідомляє місцеве видання "Говорить Великий Львів". Там опублікували відео, де обвинуваченого у справі про вбивство мовознавиці привезли до суду.

Його зустрічала, як група підтримки, так і люди, котрі скандували словами "довічно".

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон, Зінченко, попри прохання адвоката мовчати, відповідає на питання журналістів про те, чому його затримали, якщо він не винен.

"Вийду на свободу і наліво, і направо буду все розповідати", — сказав він.

Адвокат Валерій Немировський, який представляє інтереси Зінченка у суді, вільно спілкується російською мовою з матір'ю обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон.

Обвинувачений Зінченко просить перенести судове засідання через погане самопочуття. Каже, що в СІЗО йому надавали медичну допомогу, бо, мовляв, харчове отруєння.

Але суд таки продовжив роботу — розглядають клопотання щодо продовження міри запобіжного заходу.

Тим часом за повідомленнями місцевого видання, наразі розглядають 15-й том справи вбивства Ірини Фаріон. Зінченко просить обрати для нього "інший запобіжний захід", натомість його адвокат каже взагалі скасувати.

Група підтримки Зінченка звинувачує доньку Ірини Фаріон, Софію, у вбивстві матері.

"Ти сама вбила маму. У тебе більше мотивів", — заявила жінка.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.

Що відбувалось на попередньому засіданні суду — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.