Ніколи не робіть це на кладовищі, бо станеться лихо

Треба пам'ятати прості правила, що не робити на цвинтарі

Зараз у християн триває поминальний період після Великодня, коли вони вшановують рідних на кладовищі. Для цього віряни садять квіти та прибирають місця поховань близьких. Але існують речі, які не варто робити на цвинтарі, аби не мати потім проблем.

Кладовище — це місце тиші та спокою, де спочивають душі померлих. Тому важливо дотримуватися певних правил, аби не розгнівати покійних. "Телеграф" розкаже, від яких дій варто утриматися, аби не нашкодити собі.

Що не можна робити на кладовищі

Приносити будь-яку їжу, зокрема, паски, крашанки, солодощі, вже давно вважається неактуальною традицією. Церква не схвалює частування на могилах, а також не варто їх там залишати, адже просто зіпсуєте їжу. Краще віддати харчі нужденним.

Не варто приходити на цвинтар після обіду, оскільки цей час доби вважається особливим для покійних. Подейкують, що тоді душі померлих літають по кладовищі, тож краще їх не турбувати.

Не варто приходити на цвинтар після обіду, фото Freepik

Ще одна порада — не дивіться пильно на могили інших людей. Таким чином ви можете отримати "помсту" від покійників. Тому розглядати місця поховання не рекомендується.

У суспільстві давно існує думка, що не слід підносити чи забирати з цвинтару будь-які речі. Вважається, що все, що там є, належить покійникам. Хоча у церкві кажуть, що необов'язково залишати на кладовищі речі, які впали.

Забороняється пиляти дерева на цвинтарі, бо цим ви порушуєте спокій небіжчиків. Інакше можете отримати проблеми у житті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не варто садити на кладовищі, аби не прибирати потім бур'яни.