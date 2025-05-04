З Міжнародним днем пожежників! Листівки та привітання з професійним святом

Щороку 4 травня відзначається Міжнародний день пожежників

Міжнародний день пожежників – професійне свято людей, які, ризикуючи власним життям, рятують людей у скрутних ситуаціях та пожежах. Це свято в Україні та світі щороку відзначається 4 травня.

Історія свята бере своє коріння з трагічної події в Австралії. Там у 1998 році у пожежі загинули п’ятеро пожежників, які поспішали на гасіння великої пожежі у місті Лінтон. Ця подія так вразила Австралію і весь світ, що вже наступного року — 4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежників.

В Україні рятувальників вшановують також в іншу дату — 17 вересня. Проте українці можуть приєднатися до поздоровлень пожежників у Міжнародний день пожежників. В умовах війни і так складна робота пожежників і рятувальників стала ще складнішою. Тому точно буде не зайвим ще раз нагадати собі та іншим про важливість та особливості такої праці.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та привітання, щоб ви могли відправити близьким пожежникам на честь професійного свята.

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