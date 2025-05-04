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С Международным днем пожарных! Открытки и поздравления с профессиональным праздником

Автор
Галина Струс
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Автор
Сегодня поздравьте близких и знакомых пожарных с профессиональным праздником
Сегодня поздравьте близких и знакомых пожарных с профессиональным праздником. Фото Коллаж "Телеграф"

Каждый год 4 мая отмечается Международный день пожарных

Международный день пожарных — профессиональный праздник людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают людей в трудных ситуациях и пожарах. Этот праздник в Украине и мире каждый год отмечается 4 мая.

История праздника берет свои корни из трагического события в Австралии. Там в 1998 году в пожаре погибли пятеро пожарных, которые спешили на тушение большого пожара в городе Линтон. Это событие так потрясло Австралию и весь мир, что уже на следующий год — 4 мая 1999 впервые был организован Международный день пожарных.

В Украине спасателей чтят в другую дату — 17 сентября. Однако украинцы могут присоединится к поздравлениям пожарных в Международный день пожарных. В условиях войны и без того сложная работа подарных и спасателей стала еще более трудной. Поэтому точно будет не лишним еще раз напомнить себе и другим о важности и особенности такого труда.

"Телеграф" подготовил яркие открытки и поздравления, чтобы вы могли отправить близким пожарным в честь профессионального праздника.

Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки
Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки
Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки
Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки, поздравления
Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки, поздравления
Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки, поздравления
Международный день пожарных, праздник, картинки, открытки, поздравления

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#Открытки #Профессиональный праздник #Международный день пожарных