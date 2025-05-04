С Международным днем пожарных! Открытки и поздравления с профессиональным праздником

Каждый год 4 мая отмечается Международный день пожарных

Международный день пожарных — профессиональный праздник людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают людей в трудных ситуациях и пожарах. Этот праздник в Украине и мире каждый год отмечается 4 мая.

История праздника берет свои корни из трагического события в Австралии. Там в 1998 году в пожаре погибли пятеро пожарных, которые спешили на тушение большого пожара в городе Линтон. Это событие так потрясло Австралию и весь мир, что уже на следующий год — 4 мая 1999 впервые был организован Международный день пожарных.

В Украине спасателей чтят в другую дату — 17 сентября. Однако украинцы могут присоединится к поздравлениям пожарных в Международный день пожарных. В условиях войны и без того сложная работа подарных и спасателей стала еще более трудной. Поэтому точно будет не лишним еще раз напомнить себе и другим о важности и особенности такого труда.

"Телеграф" подготовил яркие открытки и поздравления, чтобы вы могли отправить близким пожарным в честь профессионального праздника.

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