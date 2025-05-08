Обрали кота Василя чи Сімбу? Мережею вже ширяться меми про обрання Папи Римського

Найбільше жартів українці присвятили тому самому білому диму

Обрання нового Папи Римського – довгоочікувана подія для католиків з усього світу. Втім, за голосуванням спостерігали не лише віряни, а й люди, зацікавлені в події.

На фоні цього в мережі вже з’явилася низка мемів, присвячених цій події. "Телеграф" зібрав найцікавіші з них.

Однією з, мабуть, головних тем стало бажання Дональда Трампа стати Папою Римським, про яке він сказав чи то як жарт, чи то серйозно.

Жартували й про походження того самого білого диму, який виходить після спалення бюлетенів у випадку, якщо голосування було успішним та нового Папу Римського таки вдалося обрати.

Не обійшлося й без згадки Троєщини — мабуть, одного з найцікавіших районів Києва.

"Ми довго обирали між цим котом і італійськими кардиналом Тралалело Тралала. Але вибір впав на кота, бо зараз у нас дох*я мишей в бібліотеці", — так українці пожартували про "нового Папу" — кота Василя, який буде боротися з гризунами у Ватикані.

Самими котами не обійшлися. Мережу розвеселило і католицьке ім'я, яке собі обрав новий Папа.

"Новим Папою Римським обрано американо-перуанського кардинала Роберта Прево. Він прийняв ім'я Лев XIV", — українці цитують новини та наводять кадри з відомо мультфільму "Король Лев".

Обрати Папу Лео XIV вдалося лише на другий день голосування — до цього всі зацікавлені двічі могли спостерігати чорний дим, який означав, що кардинали не дійшли до згоди під час голосування. Тепер, коли вже офіційно стали відомими результати конклаву, чорний дим українці очікують не у Ватикані, а в Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Папа Римський традиційно взуває червоні черевики, що мають глибоку символіку в католицькій традиції. Цей звичай бере початок із давніх часів і відображає низку ключових елементів віри та історичного спадку Церкви.