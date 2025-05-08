У Ватикані обрали нового Папу Римського: хто ним став

Мільйони християн отримали нового понтифіка

Ватикан обрав нового Папу Римського. Тисячі вірян, які зібрались на площі Святого Петра, побачили з димаря базиліки білий дим. Після конклаву кардиналів, зібраного для вибору наступника Святого Престолу після смерті Папи Франциска, католицький світ отримав нового духовного лідера. Ним став Роберт Прево — кардинал зі США. Це перший американський понтифік в історії.

Новообраний понтифік Роберт прийняв папське ім'я Лев XIV та стане 267-им Папою Римським в історії Католицької церкви. Тисячі вірян, які зібралися на площі Святого Петра, вітали звістку про нового духовного провідника гучними оплесками.

Хто такий Роберт Прево, який став новим Папою Римським: біографія

Кардинал Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (США). З 2001 по 2013 рік він очолював Августинський орден, а у 2014-му був призначений титулярним єпископом Суфара і апостольським адміністратором єпархії Чиклайо в Перу. Єпископом цієї єпархії він став у вересні 2015 року. Пізніше також виконував обов’язки адміністратора в Кальяо. У січні 2023 року Папа Франциск призначив його префектом Дикастерії по справах єпископів, а у вересні 2023-го — кардиналом-дияконом з титулом церкви Санта-Моніка.

Прево активно працював у структурах Святого Престолу: входив до складу Конгрегації у справах духовенства та Конгрегації у справах єпископів. У Перу він був членом постійного ради єпископату, очолював комісію з питань освіти і культури, а також співпрацював із Карітас Перу.

Нагадаємо, як виглядає таємнича Кімната сліз у Ватикані. Це місце, де "народжується" Папа Римський.