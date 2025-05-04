Надгробки роздробили на щебінь: що сталося зі Звіринецьким єврейським цвинтарем (карта та фото)

Тут було поховано чимало відомих столичних іудеїв

Територія Ботанічного саду ім. Гришка це місце з глибокою історією. У минулому тут розташовувалась князівська резиденція Всеволода, відома як Червоний двір. А ще на цьому місці був старий єврейський цвинтар, який зруйнувала радянська влада. Страшно уявити, але сьогодні уламки надгробків використовують у ботсаді у вигляді декору.

Про знахідки кісток на його території розповідали заступник директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Микола Шумік та історик, етнограф та екскурсовод Павло Зельдич.

Що сталося зі Звіринецьким єврейським цвинтарем

Звіринецький єврейський цвинтар був заснований у 1798 році та через сто років закритий через переповнення. У 1930-х роках на його місці радянська влада розбила ботанічний сад, при цьому перепоховання не займалася — надгробки були зруйновані, територію засипали землею та засадили деревами. Внаслідок цього було знищено понад 20 000 поховань.

"Кілька десятків унікальних мацев, що мали особливу цінність, були перенесені в Музей історії релігії та атеїзму, розташований у 1930-і роки в Києво-Печерській Лаврі. Інші надгробки були роздроблені до стану щебеню і використовувалися при будівництві ботанічного саду, створення терас і та доріжок", – розповів у своїй статті Павло Зельдич.

Довідка: Мацева — це надгробок над єврейським похованням у вигляді вертикальної стели, на якій нанесена епітафія, рельєфне зображення

Також історик процитував записки старого киянина, дослідника історії міських місцевостей Бориса Віккерса, який писав: "З пам’ятників та надгробних плит єврейського цвинтаря зроблено скелі "мексиканської пустелі", подекуди позолочені написи збереглися, хоча пам’ятники повернуті лицьовою стороною до землі".

"На сьогоднішній момент на території колишнього цвинтаря розташовані наступні зони Ботанічного саду — "Рослини, що плетуться", Рідкісні та зниклі рослини" і "Середня Азія", будівлі Хевра Кадіша орієнтовно були розташовані в районі нинішнього "Корейського саду", — йдеться в публікації.

Зельдич зазначив, що серед заростей досі трапляються уламки маців різних стилів: як у формі дерева, так і класичні подільські надгробки у формі чобота. На одному з могильних каменів виявлено запис про поховання Меєра Якова, народженого 1860 року.

У 2019 році у ботсаду виявили кістки

"Коли зводили індонезійський сад, то виявили останки. Тоді було кілька скарг від єврейських громад. Проте перевіривши цю територію, вже більше нічого там не знайшли", — сказав Микола Шумик в інтерв’ю РБК-Україна.

Зельдич, своєю чергою, розповідає, що цей випадок стався у 2019 році, він сам виїжджав на місце, де бачив кістки. За його словами, тоді він викликав поліцію, і написав пояснювальну, а правоохоронці зробили фото. Однак наступного дня, він зателефонував до Печерського РВВС і з подивом дізнався, що наряд його нібито не знайшов і жодних пояснювальних не брав.

Відомі іудеї, які були поховані на Звіринці

Чимало знаменитих євреїв столиці та Київської губернії було поховано на цьому цвинтарі, у тому числі представників релігійної еліти, купецтва та великих промисловців.

Там знайшов свій останній притулок найбагатший російський капіталіст-цукрозаводчик, меценат та філантроп Ізраїль Бродський, який помер у 1888 році. Він збудував на Лук’янівці Єврейську лікарню на 100 місць, а також ремісниче училище для дітей із бідних сімей.

"Так само, на Звіринецькому цвинтарі, в 1879 році був похований знаменитий рабин Мейєр-Лейбіш Малбім, відомий сучасникам, як Магід з Кемпене. Багато його шанувальників називали його Гаоном, за його твори, а саме коментарі на "Шульхан Арух" і до Тори", — пише Зельдич.

Крім того, на цвинтарі був похований у 1888 році й рабин Рафаель-Натан Рабінович з Мюнхена, відомий талмудист другої половини 19 століття. Він створив колосальну працю – 16 томів Вавилонського Талмуду, а також ряд інші бібліографічні роботи за історичним періодом XV-XVIII століть.

"З відомих караїмів, тут у 1900 був упокоєний Соломон Аронович Коген, тютюновий фабрикант і голова київської караїмської громади в 1880-ті, саме завдяки його матеріальній підтримці у 200 000 рублів була побудована караїмська синагога на Ярославому Валу", — йдеться у публікації.

Довідка: Спільні цвинтарі караїмів та юдеїв не були рідкістю в Російській імперії, оскільки це не суперечить Торі. Звіринецький цвинтар був одним із таких цвинтарів.

Скандал із забудовою ботсаду

Стало відомо, що Національний ботанічний сад ім. Гришка (структура НАН України) підписав угоду із приватною компанією про надання ділянки площею близько 4 гектарів. Договір передбачав так звану "рекреаційну забудову", проте деталі проєкту засекречені, що спричинило різку реакцію громадськості.

Відомо, що до проєкту причетна девелоперська компанія KSM Group, яка раніше фігурувала в земельних скандалах. Активісти підозрювали, що на охоронній території ботсаду планується будівництво житлового комплексу та комерційної нерухомості під виглядом "рекреації".

У лютому поточного року керівництво ботсаду відповіло журналістам "Телеграф", що "договір не відбувся", проте при цьому відмовилося оприлюднити договір.

Нагадаємо, заснований на історичних землях Звіринця Національний ботанічний сад ім. Гришка пережив війни, катастрофи та відродження, щоб стати одним із найбільших ботанічних садів Європи та улюбленим місцем відпочинку киян. Цього року сад відзначає понад 90 років з моменту свого заснування, а 29 травня 2024 року святкував 60-річчя офіційного відкриття для публіки.