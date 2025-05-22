Не хоче вибачатись? Дівчина танцювала під російський реп на кладовищі (відео)

Користувачі в мережі шоковані

Дівчина-підліток танцювала на кладовищі серед могил під російський реп. Ба більше, вона зняла свої "розваги" на телефон і похизувалась ними у мережі.

Про це пишуть місцеві пабліки Дніпра, зазначаючи, що інцидент стався саме в цьому місті. Однак достеменно, де саме дівчина витанцьовувала не відомо.

"Танці на могилах влаштувала дівчинка із Дніпра. Тіктокерша записала серію відео, де вона виконує біля могил під реп російського виконавця", — йдеться у повідомленні.

На відео дівчина, танцює та підспівує під російський реп. На її сторінці чимало подібних роликів, які зняті не тільки біля могили, а іноді і безпосередньо на них. Ці відео швидко набирають популярності, проте більшість користувачів шоковані таким контентом.

У мережі наголошують, що така поведінка на кладовищі заборонена законом України. Йдеться про статтю 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Вона передбачає штраф або позбавлення волі.

Однак навіть попри величезну хвилю хейту дівчина не визнає, що її поведінка аморальна, і схоже не збирається вибачатись. Здебільшого вона віджартовується або просто підтверджує сказані слова.

Додамо, що також закон забороняє публічне виконання, демонстрацію та трансляцію пісень і кліпів російських виконавців. Тобто фактично своїми роликами молода блогерка порушила аж два закони України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на кладовищі під Києвом влаштували "трасу", адже вантажівки їдуть просто серед могил.