Вантажівки їдуть серед могил. На кладовищі під Києвом влаштували "трасу" (відео)

На скарги родичів похованих уваги не звертають

Південне кладовище у Київській області, яке закрите для масових поховань, опинилося в епіцентрі скандалу. Будівельники їздять через нього вантажівками, завдаючи шкоди могилам.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці Support Markhalivka. Кадри зняв місцевий активіст.

"Вантажівки їдуть серед могил, а на скарги родичів похоронених там людей водіям начхати", – розповів чоловік.

Доріжки серед могил не пристосовані для пересування важкого транспорту. Проте, як можна побачити на відео, вантажівки масово їдуть через кладовище.

"Серед могил заїжджає вантажний транспорт на територію Південного кладовища. А тут поховані люди…", — каже автор відео.

Що відомо про Південне кладовище

Південне кладовище розташоване у селі Віта-Поштова. З 2009 року воно закрите для масових поховань, дозволено лише підпоховання в родинну могилу.

На території кладовища розташований Храм преподобних Антонія та Феодосія Печерських (ПЦУ). Поблизу розташоване Німецьке військове кладовище, де поховані німецькі солдати, які загинули поблизу Києва у Другій світовій війні.

Як розповідав "Телеграф", в одній з областей закінчуються місця для поховання. Потрібна додаткова земля, адже на жаль, доводиться ховати чимало людей — як цивільних, так і військових.