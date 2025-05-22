Не хочет извиняться? Девушка танцевала под российский рэп на кладбище (видео)

Пользователи в сети шокированы

Девушка-подросток танцевала на кладбище среди могил под российский рэп. Более того, она сняла свои "развлечения" на телефон и похвасталась ими в сети.

Об этом пишут местные паблики Днепра, отмечая, что инцидент произошел именно в этом городе. Однако точно, где именно девушка танцевала неизвестно.

"Танцы на могилах устроила девочка из Днепра. Тиктокерша записала серию видео, где она исполняет у могил под реп российского исполнителя", — говорится в сообщении.

На видео девушка танцует и подпевает под российский рэп. На ее странице немало подобных роликов, снятых не только у могилы, а иногда и непосредственно на них. Эти видео быстро набирают популярность, однако большинство пользователей шокированы таким контентом.

В сети отмечают, что такое поведение на кладбище запрещено законом Украины. Речь идет о статье 297. Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Она предусматривает штраф или лишение свободы.

Однако даже несмотря на огромную волну хейта девушка не признает, что ее поведение аморально, и, похоже, не собирается извиняться. В большинстве своем она отшучивается или просто подтверждает сказанные слова.

Добавим, что закон также запрещает публичное исполнение, демонстрацию и трансляцию песен и клипов российских исполнителей. То есть фактически своими роликами молодая блогерша нарушила два закона Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на кладбище под Киевом устроили "трассу", ведь грузовики едут прямо среди могил.