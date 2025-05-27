Повернувся у Росію, але згадував Зеленського: куди зник Аркадій Лапухін з "Вечірнього кварталу"

Актор покинув Україну понад 10 років тому

Аркадій Лапухін прославився в Україні як актор гумористичного шоу "Вечірній квартал", де його називали "Аркаша". Однак згодом комік зник з медіапростору та припинив зніматися у проєктах студії, як і Денис Манжосов.

"Телеграф" розповість, що відомо про гумориста, куди він зник і чим займається зараз.

Що відомо про Аркадія Лапухіна

Лапухін народився у 1976 році у Магнітогорську, що у Росії. Здобував освіту психолога у місцевому виші. У студентські роки грав у місцевій команді КВК. Після закінчення університету Аркадій долучився до команди КВК Магнітогорська "Уездный город".

Лапухін грав у КВК з Нікішиним і Писаренком, фото з мережі

У 2007 році Лапухін долучився до студії "Квартал 95" і став актором "Вечірнього кварталу". Гуморист розповідав, що із "кварталівцями" давно був знайомий, оскільки вони часто бачилися через роботу у Криму та Кривому Розі. У "Кварталі 95" Аркадій пропрацював 2 роки.

Лапухін грав у "Кварталі 95", фото з мережі

Лапухін протягом 2 років був актором "Вечірнього кварталу", фото з мережі

Лапухін перебував у шлюбі, в якому у нього з'явився син Михайло. Хлопцю зараз близько 24 років. Утім, згодом комік розлучився. Вдруге гуморист одружився з киянкою Інною, яка займалась танцями.

Куди зник Аркадій Лапухін

Невдовзі актор зник з екранів, тож стало зрозуміло, що він покинув "Квартал-95". У 2014 році він розповідав, що влаштувався у реабілітаційний центр у Росії, в якому допомагає людям долати алкогольну залежність.

У 2021 році колишній колега Лапухіна з КВК Сергій Писаренко розповідав пропагандистським ЗМІ, що Лапухін припинив займатися гумором. Натомість він почав працювати в адміністрації Магнітогорська, де відповідає за зв'язки з громадськістю.

Лапухін працює в адміністрації Магнітогорська, скриншот з відео

Також в інтерв'ю Лапухін розповідав, що поєднує роботу одразу в кількох міських закладах. Зокрема, у місцевому футбольному клубі та спортивній школі. Окрім цього, він має приймає замовлення як ведучий весіль у московському клубі.

Цікаво, що Лапухін також висловився про свого колишнього колегу, а зараз президента України Володимира Зеленського, як про турботливу людину. Він зазначив, що актор завжди був уважний до колективу, а також допомагав своїм підлеглим. Зокрема, оплачував житло і давав додаткові кошти гумористам, коли це було необхідно.

"Мені в ньому сподобалось те, що він завжди турбується про свій колектив. Якщо в людини якась проблема, вона може прийти і вилити йому душу. Він вислухає і прийме рішення. Він зняв автору житло на три місяці, давав гроші і дивився як людина працює. Він робив це безкорисно, не забираючи із зарплати", — поділився Лапухін.

У 2021 році російський ведучий Сергій Семакін поширив фото з Аркадієм. Вони були на кіносеансі у Магнітогорську.

Лапухін повернувся у Росію, скриншот з інстаграму

А от про війну Росії проти України, де він працював, Лапухін замовчує. Він не засуджує свою батьківщину за злочини проти нашої держави. Сторінку на фейсбуці гуморист закрив. Схоже, він продовжує мешкати у рідному Магнітогорську та працювати у місцевій адміністрації.

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