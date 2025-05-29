Не робіть цього, якщо вам не потрібний щедрий урожай. 5 лайфхаків для городу з содою

Розповідаємо про чарівні якості соди для городу

Звичайна та недорога харчова сода (натрій гідрокарбонат) може стати надійним помічником на дачі та городі. Вона здатна допомогти позбутися борошнистої роси на рослинах, відвадити мурах та не лише.

Борошниста роса

"Телеграф" розповідає про лайфхаки з содою. Щоб позбутися борошнистої роси (грибкове захворювання, що вражає рослини) треба провести обприскування таким розчином: 1 ст. ложка соди + 1 л води + 1 ч. ложка рідкого мила. Обробку треба проводити при виявленні перших симптомів.

Шкідники — тля, гусінь, кліщі

Розчин соди відлякує дрібних комах. Щоб позбутися непроханих гостей, рослини треба обприскати водою з содою (1 ч. ложка соди на 1 літр води)

Мурахи

Вони заносять на ділянку попелицю, яка шкодить рослинам. Її важко позбутися, доводиться використовувати "хімію". Щоб запобігти появі попелиці, можна зробити "солодку пастку" для мурах: сода + цукрова пудра (1:1). Цю суміш треба розкласти у місцях їхнього скупчення та пересування.

Проти бур’янів між плиткою чи на доріжках

Непрохана рослинність псує вигляд доріжок та майданчиків з плиткою. Дуже простий лайфхак з содою допоможе її позбутися. Треба посипати содою проміжки між плиткою чи тріщини у доріжці — вона зупиняє ріст бур’янів.

Для збільшення солодкості помідорів

Помідори виростають кислішими на кислотних ґрунтах. Зниження кислотності ґрунту робить томати солодшими. В цьому також допоможе сода, адже вона нейтралізує кислотність. Для цього треба насипати 1-2 столові ложки харчової соди навколо куща помідорів.

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