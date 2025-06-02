Якщо ви не напоїте помідори цим напоєм, великих плодів і врожаю вам не бачити

Компоненти пива можуть змусити плодоносити ваші томати

А ви знали, що пиво може бути не лише улюбленим напоєм, а й чудовим добривом для ґрунту? Існує особливий рецепт підживлення для томатів з використанням хмільного напою, який допоможе вашим рослинам давати більше плодів.

При виготовленні пива виробники використовують якісне зерно та хміль — саме ці інгредієнти можуть стати чудовим добривом для ваших рослин. При правильному застосуванні пиво стає ефективним органічним добривом, розповідають дачні експерти в блозі Gardening Soul. Розповідаємо, як виростити ароматні помідори без використання хімікатів та забруднення ґрунту.

Рецепт підживлення з пивом для помідорів

Пиво – 1 пляшка;

Коричневий цукор – 0,5 кг;

Сечовина – 30 г

Змішайте пиво, коричневий цукор та сечовину, потім додайте 25 літрів води. Отриманим розчином слід поливати кожен кущ томатів. Таке підживлення активно стимулює зростання кореневої системи та зміцнює її.

Згодом ви помітите, що врожайність підвищиться, а плоди помідорів стануть більшими. Цей спосіб простий у застосуванні та дає відмінні результати.

Важливо відзначити, що листя відіграє важливу роль у житті томатів. Ми писали, навіщо потрібно зрізати нижнє листя помідорів і коли це потрібно робити.