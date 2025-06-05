"Почнемо відновлення з крила": українці ніяк не можуть перестати жартувати про атаку дронів на російські авіабази

У мережі навіть обіграли пісню Брітні Спірс, де зірка співає: Hit me, baby, one more time

У неділю, 1 червня, СБУ провело сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено на декількох аеродромах у різних куточках Росії.

І хоча минуло вже кілька днів, українці ніяк не зупиняться: вони продовжують жартувати та клепати меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав чергову порцію народної творчості.

В одному з мемів представлена гіпотетична розмова президента США Дональда Трампа з главою Кремля. Трамп нібито запитує Путіна про літаки та Кримський міст, а російський диктатор лише кашляє у відповідь. "Хороша розмова", – констатує голова Білого дому.

Одного з авторів насмішила заява заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що нібито літаки були не знищені, а пошкоджені, і Росія їх поновить. Кріейтор опублікував фото, на якому крім крила, що догоряє, майже нічого не залишилося і написав: "Тут взагалі легко. Почнемо відновлення з крила".

Також українці з гумором поставилися до інформації про те, що Росія вживає заходів щодо посилення безпеки своїх стратегічних бомбардувальників, перекидаючи їх на аеродроми, розташовані ближче до території США, щоб знизити ризики атак з боку безпілотних літальних апаратів.

Раніше ми опублікували унікальні кадри СБУ з підготовкою до спецоперації. На відео – одна з тих самих фур вирушає в дорогу. На ній — модульні будиночки, всередині яких і були дрони, що вразили стратегічну авіацію РФ.