З Днем журналіста: теплі привітання у картинках і листівках

Журналістика — непроста, але цікава сфера діяльності

У п'ятницю, 6 червня, в Україні відзначають професійне свято працівників засобів масової інформації — День журналіста. У цей день заведено вітати всіх, хто працює у медіа: в онлайн-виданнях, газетах, на радіо і телебаченні.

День журналіста на державному рівні встановив перший президент України Леонід Кравчук. Цим він підтримав ініціативу делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. Святкування обрали проводити 6 червня, оскільки цього дня 1992 року Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Робота журналіста вважається однією з найнебезпечніших в Україні та світі. Адже для того, аби донести людям інформацію, цим фахівцям нерідко доводиться ризикувати власним життям.

Особливо актуально це в Україні, протягом повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, як розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, від початку наступу росіян загинуло 97 представників ЗМІ, 42 отримали поранення, а 31 журналіст перебуває у російському полоні.

Чимало журналістів працюють на лінії фронту, висвітлюють страшні злочини країни-окупантки проти нашої держави, а також доносять світу правду про війну. З нагоди професійного свята журналістів "Телеграф" підготував тематичні картинки та листівки. Надсилайте їх знайомим журналістам, аби подякувати за роботу.

Картинки з Днем журналіста 2025

Листівка з Днем журналіста

Професійне свято журналістів

З Днем журналіста

Побажання журналістам

Тепле привітання з днем журналіста

День журналіста

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