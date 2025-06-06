С Днем журналиста: теплые поздравления в картинках и открытках

Журналистика – непростая, но интересная сфера деятельности

В пятницу, 6 июня, в Украине отмечают профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста. В этот день принято поздравлять всех, кто работает в медиа: в онлайн-изданиях, газетах, на радио и телевидении.

День журналиста на государственном уровне установил первый президент Украины Леонид Кравчук. Этим он поддержал инициативу делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Празднование выбрали проводить 6 июня, поскольку в этот день 1992 года Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

Работа журналиста считается одной из самых опасных в Украине и мире. Ведь для того чтобы донести людям информацию, этим специалистам нередко приходится рисковать собственной жизнью.

Особенно актуально это в Украине, во время полномасштабной войны России против Украины. В частности, как рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с начала наступления россиян погибли 97 представителей СМИ, 42 получили ранения, а 31 журналист находится в российском плену.

Многие журналисты работают на линии фронта, освещают страшные преступления страны-оккупанта против нашего государства, а также доносят миру правду о войне. По случаю профессионального праздника журналистов "Телеграф" подготовил тематические картинки и открытки. Присылайте их знакомым журналистам, чтобы поблагодарить за работу.

Картинки с Днем журналиста 2025

Открытка с Днем журналиста

Профессиональный праздник журналистов

С Днем журналиста

Пожелания журналистам

Теплое поздравление с днем журналиста

День журналиста

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