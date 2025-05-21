Випускний дорожчий за відпустку? Порахували, скільки коштує свято у 2025 році

Ціни різні

Випускний — це не просто свято, а межа між дитинством і дорослим життям. І підготовка до нього вже давно стала окремою справою — як емоційною, так і фінансовою.

"Телеграф" розповість, скільки буде коштувати випускний вечір в Україні. Мова йде за одяг, взуття, аксесуари, макіяж, зачіски, квіти.

Згідно з даними, яке надає видання "Тризуб" середня вартість образу для дівчини становить 17 100 грн, для хлопця — 8500 грн. Але ціни дуже різні.

Наприклад, сукня може коштувати як 1000 грн, так і 10 000 грн. До цього додаються витрати на зачіску, макіяж, взуття й аксесуари. Тобто готовий образ дівчинки-випускниці може обійтися від 3750 грн до 30 500 грн.

Детальніше на інфографіці "Телеграфу".

У хлопців трохи простіше, але теж недешево. Ціни на костюми стартують від 2500 до 9000 грн. Взуття від 1500 грн до 5000 грн. Тобто повністю зібрати хлопця коштуватиме від 4000 до 14 000 грн.

Детальніше на інфографіці "Телеграфу".

Заклади Києва пропонують відсвяткувати цю подію з середнім чеком від 750 грн до 2700 грн з людини. Ресторани та банкетні зали столиці готують спеціальні святкові меню та програми для випускників.

Ціни на квіти

Букет для випускного для вчителя може обійтись від 1170 грн до 2180 грн. Зверніть увагу, що вартість може змінитись.

Додаткові послуги та їх вартість

Фотограф

Послуги фотографа на випускний коштують від 1000 до 3000 гривень. Ціна залежить від тривалості фотосесії, досвіду фотографа та обсягу роботи.

Ведучий заходу

Ведучий заходів у Києві зазначає, що вартість його послуг вибудовується на основі кількох факторів:

Дня тижня, коли проводиться захід.

Кількості гостей.

Конкретних побажань замовника щодо програми та формату проведення.

Що знадобиться на випускний для батьків

Святкове вбрання — елегантна сукня для мам, костюм для татусів.

Аксесуари та взуття до образу.

Квіти — важливий елемент свята, батькам рекомендується подбати про букети для вчителів та випускників.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилася ціна рису за місяць і де він зараз найдешевший.