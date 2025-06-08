Привітання для католиків з П’ятидесятницею 2025: теплі картинки та листівки

Цього дня, 8 липня, католики відзначають свято П’ятидесятниці

Цього року Великдень у католиків та православних християн припав на одну дату – 20 квітня. Відповідно і свято П’ятидесятниці теж збігається за датою та відзначається у неділю, 8 липня. Різниця лише в тому, що у православних та греко-католиків Трійця та П’ятидесятниця – це одне свято, а католики Трійцю відзначають наступної неділі – 15 червня. Проте 8 червня вони теж святкують П’ятидесятницю.

Цього дня ви можете привітати рідних та знайомих католиків, які відзначають свято П’ятидесятниці, надіславши їм милу картинку чи листівку. "Телеграф" підготував добірку картинок, щоб ви могли привітати католиків у соцмережах та месенджерах.

Вітання з П’ятидесятницею (Трійцею) для католиків

Дорогі католики, зі святом П’ятидесятниці! Нехай Святий Дух осяє ваше серце любов’ю та світом. Бажаємо духовної сили та радості у цей святий день!

***

Вітаємо із П’ятидесятницею! Дозвольте Святому Духу вашої віри надихнути вас на добрі справи. Щастя та єдності у це світле свято!

З П’ятидесятницею, брати та сестри! Нехай Дух Святий наповнить ваше життя мудрістю та любов’ю. Бажаємо духовного оновлення та радості!

***

У день П’ятидесятниці вітаємо всіх католиків! Нехай Святий Дух дарує вам мир та щастя. Бажаємо світлої радості та непохитної віри!

Зі святом П’ятидесятниці! Нехай чудо сходження Святого Духа принесе у ваш дім любов і гармонію. Бажаємо духовної сили та благословення!

***

Вітаємо з П’ятидесятницею, дорогі католики! Нехай Святий Дух веде вас до шляху істини та добра! Бажаємо миру та радості в цей день!

Із П’ятидесятницею вас! Нехай Святий Дух відновить ваше серце і зміцнить віру. Бажаємо світла та тепла у це свято!

***

У світлий день П’ятдесятниці вітаємо зі святом! Нехай Святий Дух наповнить ваше життя благодаттю та миром. Бажаємо духовної радості та гармонії!

Вітаємо зі святом П'ятидесятниці! Нехай Святий Дух надихає вас на любов і добрі вчинки. Бажаємо благословення та щастя!

***

З П’ятидесятницею, дорогі католики! Нехай зішестя Святого Духа принесе вам мудрість і духовну силу. Бажаємо миру та радості!

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти та зелень потрібно приносити до будинку та освячувати у храмі на Трійцю.