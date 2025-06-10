Ідеальний час для повторної посадки цибулі, моркви та редиски: посівний календар на червень 2025

Деякі культури вимагають повторної посадки, червень — саме час це зробити

Цьогорічна весна видалася прохолодною, а травень взагалі вразив городників своїми холодними температурними рекордами. Багато культур померзли і вимагають повторного висіву і посадки. А червень, саме час це зробити, оскільки загрози заморозків практично немає.

"Телеграф" підготував посівний календар на червень 2025 року, щоб ви могли орієнтуватися в датах посадки тих чи інших овочів та культур.

Посівний календар на червень 2025

У червні, коли вже встановилася стабільно тепла температура, а ґрунт досить прогрівся, можна садити картоплю. Сприятливі дати – 12-14 та 21-22 червня.

Моркву та буряк можна сіяти повторно 12-18 та 20-21 червня.

Огірки можна сіяти повторно для пізнього врожаю 10, 15, 16, 19, 20 червня.

Якщо пізні сорти капусти посадити 11-12 та 19-20 червня, то до осені отримаєте гарний урожай.

Зелень також можна продовжувати сіяти першого місяця літа. Сприятливі дні – 11-13 та 19-20 червня.

Редиску і редьку можна повторно посіяти 12-18 і 20-21 червня.

Теплолюбні кабачки та гарбузи можна посадити 11-12 та 18-19 червня, коли ґрунт уже добре прогрівся.

Сприятливі дні для посадки цибулі 12-18 та 20-21 червня.

Для повторної посадки бобових ідеально підійдуть дати 11-12 та 18-20 червня.

Соняшники у відкритий ґрунт можна сіяти 12-18 та 20-21 червня.

Сприятливі дні для висадження насіння кукурудзи — 10-12 та 19-20 червня.

А повторне висаджування баштових культур, типу кавунів та динь можна зробити 11-12 та 19-20 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширену помилку, яка може занапастити врожай полуниці. Що категорично не можна робити.