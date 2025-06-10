Идеальное время для повторной посадки лука, моркови и редиски: посевной календарь на июнь 2025

Некоторые культуры требуют повторной посадки, июнь — самое время это сделать

Весна в этом году выдалась прохладной, а май вообще поразил огородников своими холодными температурными рекордами. Многие культуры замерзли и требуют повторного высевания и посадки. А июнь, самое время это сделать, так как угрозы заморозков уже практически нет.

"Телеграф" подготовил посевной календарь на июнь 2025, чтобы вы могли ориентироваться в датах посадки тех или иных овощей и культур.

Посевной календарь на июнь 2025

В июне, когда уже установилась стабильно теплая температура, а грунт достаточно прогрелся, можно сажать картофель. Благоприятные даты — 12-14 и 21-22 июня.

Морковь и свеклу можно сеять повторно 12-18 и 20-21 июня.

Огурцы можно сеять повторно для более позднего урожая 10, 15, 16, 19, 20 июня.

Если поздние сорты капусты посадить 11-12 и 19-20 июня, то к осени получите хороший урожай.

Зелень также можно продолжать сеять в первый месяц лета. Благоприятные дни — 11-13 и 19-20 июня.

Редис и редьку можно повторно посеять 12-18 и 20-21 июня.

Теплолюбивые кабачки и тыкву можно посадить 11-12 и 18-19 июня, когда грунт уже хорошо прогрелся.

Благоприятные дни для посадки лука 12-18 и 20-21 июня.

Для повторной посадки бобовых идеально подойдут даты 11-12 и 18-20 июня.

Подсолнухи в открытый грунт можно сеять 12-18 и 20-21 июня.

Благоприятные дни для высадки семян кукурузы — 10-12 и 19-20 июня.

А повторное высаживание баштанных культур, типа арбузов и дынь можно сделать 11-12 и 19-20 июня.

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