Їй розбивали голову у Верховній Раді: куди зникла екснардепка Олександра Кужель, яка агітувала за Януковича
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Екснардепка більше не реалізовується у політиці
Олександра Кужель — відома українська політикиня, яка працювала народним депутатом Верховної Ради протягом трьох скликань. Вона входила у різні партії, була проти Помаранчевої революції та агітувала голосувати за Віктора Януковича на президентських виборах. Політикиня мала конфлікт з тодішнім нардепом Андрієм Тетеруком.
"Телеграф" розкаже більше про діяльність політикині, чим запам'яталась і де вона зараз.
Що відомо про Олександру Кужель
Майбутня політикиня народилася у Костянтинівці, що на Донеччині, у 1953 році. Здобула освіту інженера-металурга у Дніпропетровському металургійному інституті. Певний час працювала за фахом, а також була науковим співробітником кафедри економіки промисловості Запорізького індустріального інституту. Також працювала бухгалтером.
У 1994 році Кужель стала народною депутаткою Верховної Ради. Через рік президент Леонід Кучма призначив Олександру керівником Національного аудиторського комітету України. У 1998 році Кужель отримала нову посаду — голови Держкомітету з питань розвитку підприємництва.
У 2003-2004 роках Кужель працювала радником голови Нацбанку Сергія Тігіпка, а також була заступницею голови політвиконкому партії "Трудова Україна", яку він очолював. У 2004-2005 роках чиновниця працювала у команді Тігіпка. На той час він керував виборчим штабом кандидата у президенти Віктора Януковича. Не підтримувала Помаранчеву революцію, натомість агітувала за Януковича.
Кужель критикувала уряд Юлії Тимошенко 2007-2008 років. Попри це, стала головою Держкомітету України з питань регуляторної політики в її уряді. Після обрання Януковича президентом Кужель заявила, що може продовжити роботи в уряді. Однак Микола Азаров звільнив її з посади.
У 2012 році Олександра знову стала народною депутаткою, цього разу — від "Батьківщини". Входила до Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. У 2014 році Кужель знову обрали депутаткою. Тоді вона увійшла до Комітету з питань промислової політики та підприємництва.
У 2015 році Кужель потрапила у скандал. Після закінчення пленарного засідання нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук вдарив її пляшкою по голові та образив членів фракції "Батьківщина". Тоді політикині діагностували струс мозку.
Де зараз Олександра Кужель
Зараз політикині 71 рік. Упродовж останніх років Кужель не з'являється у публічному просторі та не дає інтерв'ю. Зрідка вона публікує світлини з рідними і близькими, моменти з життя, а також висловлюється про політичні та соціальні проблеми в Україні.
Зокрема, у 2023 році Олександра закликала читачів підписати петицію. Її творці вимагали накласти вето на закон, який скасовує можливість для ФОПів не сплачувати єдиний податок і передбачає штрафи. Також Кужель поширювала рекламу светра з одного онлайн-магазину. Схоже, наразі жінку не цікавить повернення у велику політику.
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