Їй розбивали голову у Верховній Раді: куди зникла екснардепка Олександра Кужель, яка агітувала за Януковича

Екснардепка більше не реалізовується у політиці

Олександра Кужель — відома українська політикиня, яка працювала народним депутатом Верховної Ради протягом трьох скликань. Вона входила у різні партії, була проти Помаранчевої революції та агітувала голосувати за Віктора Януковича на президентських виборах. Політикиня мала конфлікт з тодішнім нардепом Андрієм Тетеруком.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність політикині, чим запам'яталась і де вона зараз.

Що відомо про Олександру Кужель

Майбутня політикиня народилася у Костянтинівці, що на Донеччині, у 1953 році. Здобула освіту інженера-металурга у Дніпропетровському металургійному інституті. Певний час працювала за фахом, а також була науковим співробітником кафедри економіки промисловості Запорізького індустріального інституту. Також працювала бухгалтером.

Кужель працювала бухгалтером, фото з мережі

У 1994 році Кужель стала народною депутаткою Верховної Ради. Через рік президент Леонід Кучма призначив Олександру керівником Національного аудиторського комітету України. У 1998 році Кужель отримала нову посаду — голови Держкомітету з питань розвитку підприємництва.

Кужель була нардепкою ВР, фото з мережі

У 2003-2004 роках Кужель працювала радником голови Нацбанку Сергія Тігіпка, а також була заступницею голови політвиконкому партії "Трудова Україна", яку він очолював. У 2004-2005 роках чиновниця працювала у команді Тігіпка. На той час він керував виборчим штабом кандидата у президенти Віктора Януковича. Не підтримувала Помаранчеву революцію, натомість агітувала за Януковича.

Кужель критикувала уряд Юлії Тимошенко 2007-2008 років. Попри це, стала головою Держкомітету України з питань регуляторної політики в її уряді. Після обрання Януковича президентом Кужель заявила, що може продовжити роботи в уряді. Однак Микола Азаров звільнив її з посади.

Кужель агітувала за Януковича, фото з мережі

У 2012 році Олександра знову стала народною депутаткою, цього разу — від "Батьківщини". Входила до Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. У 2014 році Кужель знову обрали депутаткою. Тоді вона увійшла до Комітету з питань промислової політики та підприємництва.

У 2015 році Кужель потрапила у скандал. Після закінчення пленарного засідання нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук вдарив її пляшкою по голові та образив членів фракції "Батьківщина". Тоді політикині діагностували струс мозку.

Кужель мала перепалку з Тетеруком, скриншот телеканалу "Рада"

Де зараз Олександра Кужель

Зараз політикині 71 рік. Упродовж останніх років Кужель не з'являється у публічному просторі та не дає інтерв'ю. Зрідка вона публікує світлини з рідними і близькими, моменти з життя, а також висловлюється про політичні та соціальні проблеми в Україні.

Кужель з подругами, фото з її фейсбук-сторінки

Кужель зі своїм чоловіком, фото з її фейсбук-сторінки

Кужель з близькими, фото з її фейсбук-сторінки

Зокрема, у 2023 році Олександра закликала читачів підписати петицію. Її творці вимагали накласти вето на закон, який скасовує можливість для ФОПів не сплачувати єдиний податок і передбачає штрафи. Також Кужель поширювала рекламу светра з одного онлайн-магазину. Схоже, наразі жінку не цікавить повернення у велику політику.

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