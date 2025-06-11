Двоповерховий особняк із пляжем: як виглядає будинок Тимошенко під Києвом, який вона орендує

Ділянка, розміром приблизно гектар, виходить у затоку Дніпра

Ветеран української політики, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка кардинально змінила імідж, живе разом із сім’єю в особняку в елітному селищі Козин. Хоча у декларації експрем’єр України зазначає, що ні вона, ні її чоловік не мають до розкішного маєтку жодного відношення, а взяли його в оренду.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, який вигляд має будинок Юлії Тимошенко під Києвом. У мережі є фотографії, як її дім виглядає зовні та всередині.

Як виглядає орендований будинок Юлії Тимошенко у Козині

Згідно з декларацією за 2018 рік, український політик Юлія Тимошенко разом із сім’єю почала проживати у селищі Козин. Ділянка, розміром приблизно гектар, виходить у затоку Дніпра та має власний пляж. На території є великий сад із доріжками, паковими ліхтарями, а також альтанкою та місцем для мангала.

Як виглядає будинок Тимошенко у селищі Козин

Але, як виявилось, елітний маєток Юлія Тимошенко, а також земельні ділянки (площею 6100 кв.м) взяла в оренду. Спочатку орендарем вона вказала свою двоюрідну сестру Тетяну Шарапову, а за даними за 2024 рік, будинок належить її племінниці Христині Резворович.

Тимошенко орендує будинок у своєї племінниці

Свого часу лідер партії "Батьківщина" зізналася, що переписала свою нерухомість та ділянки землі на родичів, бо боялася, що їх можуть конфіскувати при Януковичі.

Особняк, в якому мешкає Юлія Тимошенко

У 2009 році "Українська правда" показала, як виглядає розкішний маєток Юлії Тимошенко у селищі Козин, оточений високим кованим парканом. Загальна площа будинку складає 588 квадратних метрів, його вартість може становити кілька мільйонів доларів. У ньому знаходиться понад 10 кімнат та підсобних приміщень. У 2014 році політик показувала свій маєток активістам громадського руху "Без Парканів".

Біля особняка Тимошенко велика територія, фото "Без Парканів"

Як виявилося, будинок виглядає розкішно не лише зовні, а й усередині. Все оформлено у вишуканому стилі, в кімнатах стоять дорогі меблі, картини та інші елементи декору, висять вінтажні люстри. Але Юлія Тимошенко дозволила активістам подивитися лише перший поверх, на другий не пустила, пояснивши, що там неприбрано.

Будинок Тимошенко всередині, фото "Без Парканів"

"Телеграф" писав раніше, куди зникла дочка Юлії Тимошенко. Вона виступала за визволення матері з в’язниці та була двічі одружена.