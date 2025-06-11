Двухэтажный особняк с пляжем: как выглядит дом Тимошенко под Киевом, который она арендует

Участок, размером примерно гектар, выходит в залив Днепра

Ветеран украинской политики, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая кардинально изменила имидж, живет вместе с семьей в особняке в элитном поселке Козын. Хотя в декларации экс-премьер Украины указывает, что ни она, ни ее супруг не имеют к роскошному имению никакого отношения, а взяли его в аренду.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом Юлии Тимошенко под Киевом. В сети есть фотографии, как здание выглядит снаружи и внутри.

Как выглядит арендованный дом Юлии Тимошенко в Козине

Согласно декларации за 2018 год, украинский политик Юлия Тимошенко вместе с семьей начала проживать в поселке Козин. Участок, размером примерно гектар, выходит в залив Днепра и имеет собственный пляж. На территории есть большой сад с дорожками, паковыми фонарями, а также беседкой и местом для мангала.

Как выглядит дом Тимошенко в поселке Козын

Но, как оказалось, элитное имение Юлия Тимошенко, а также земельные участки (площадью 6100 кв.м) взяла в аренду. Сначала арендатором она указала свою двоюродную сестру Татьяну Шарапову, а согласно данным за 2024 год, дом принадлежит ее племяннице Кристине Резворович.

Тимошенко арендует дом у своей племянницы

В свое время лидер партии "Батькивщина" призналась, что переписала свою недвижимость и участки земли на родственников, потому что боялась, что их могут конфисковать при Януковиче.

Особняк, в котором живет Юлия Тимошенко

В 2009 году "Украинская правда" показала, как выглядит роскошное поместье Юлии Тимошенко в поселке Козын, окруженное высоким кованым забором. Общая площадь дома — 588 квадратных метров, его стоимость может составлять несколько миллионов долларов. В нем находится более 10 комнат и подсобных помещений. В 2014 году политик показывала свое имение активистам общественного движения "Без Парканів".

Возле особняка Тимошенко большая территория, фото "Без Парканів"

Как оказалось, дом выглядит роскошно не только снаружи, но и внутри. Все оформлено в изысканном стиле, в комнатах стоит дорогая мебель, картины и другие элементы декора, висят винтажные люстры. Но Юлия Тимошенко разрешила активистам посмотреть только первый этаж, на второй не пустила, объяснив, что там неубрано.

Дом Тимошенко внутри, фото "Без Парканів"

"Телеграф" писал ранее, куда исчезла дочь Юлии Тимошенко. Она выступала за освобождение матери из тюрьмы и была дважды замужем.