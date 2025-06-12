Поки Авраменко "зник": 5 українських блогерів, які зроблять вашу мову ідеальною без зусиль

З такими помічниками не треба витрачати багато часу на нудні уроки

Популяризатор української мови Олександр Авраменко, який має нерухомість за кордоном, як повідомляють ЗМІ, нібито мешкає в Іспанії. У Facebook геолокація його сторінки вже кілька місяців указує саме на цю країну, а в Instagram останній пост з’явився ще в листопаді 2024 року. З того часу Авраменко не публікує нових фото, лише у травні 2025 року виклав фрагмент шоу, де його згадували.

Авраменко народився в Запорізькій області, у дитинстві розмовляв суржиком. Відомий як філолог, письменник, телеведучий і автор численних підручників. Саме він навчав української Володимира Зеленського перед дебатами з Порошенком, а також працював з Ольгою Фреймут, Олександром Педаном та іншими публічними особами. Був диктором текстів для радіодиктанту національної єдності, регулярно з’являвся в ефірах "1+1" і активно вів Instagram-блог.

У вересні 2024 року він спростовував чутки про виїзд за кордон, однак підписники помітили: геолокація сторінки вказує на Іспанію, а відповіді на запитання щодо місцеперебування звучали неоднозначно. На скандальне фото з пляжу Авраменко відреагував словами: "Що з вами не так? Угамуйтеся".

Інстаграм вказує, що мовознавець перебуває в Іспанії

Ця розмова відбулася у вересні минулого року

На фоні чуток про те, що один з головних медійних мовознавців покинув свою сферу діяльності, українську в інтернеті продовжують популяризувати нові обличчя. Серед них — блогери, які щодня працюють з живою українською і роблять її цікавою, дотепною й доступною для широкої аудиторії. "Телеграф" зібрав п’ять найцікавіших акаунтів, на які варто підписатися.

Один із найвідоміших — Андрій Шимановський. У TikTok на нього підписані понад 390 тисяч людей, ще понад 230 тисяч — в Instagram. Шимановський створює короткі динамічні ролики з мовними порадами, розвінчанням кальок і добірками синонімів. Його формат легкий і веселий, але водночас ефективний: за допомогою гумору та ритму правила запам’ятовуються швидше. Крім того, він проводить мовні марафони.

YouTube-канал "Ідея Олександрівна" — ще один популярний проєкт, присвячений мові. Авторка розповідає про українські діалекти, етимологію слів, особливості мови в кіно й літературі. Її ролики — це не тільки мовна практика, а й захоплива мандрівка крізь культурні коди. Відео про прізвища, літературні традиції, переклади та народну мову мають від сотень тисяч до десятків тисяч переглядів. Канал має понад 140 тисяч підписників.

Героєм відео часто стає і улюбленець блогерки

Українська письменниця Євгенія Кузнєцова також має окремий мовний блог. Вона досліджує, як війна вплинула на мову, як змінюється українська лайка, як люди переходять на українську. Її підписниками є понад 28 тисяч користувачів. Кузнєцова розповідає про мову села, радянську мовну політику, запозичення, табуйовану лексику — у форматі відвертих і глибоких відео на 15–30 хвилин.

Проєкт Movyty.ua, що має понад 60 тисяч підписників, спеціалізується на українській мові й культурі. Його автори створюють корисний контент про історію слів, поширені помилки, способи розширення словникового запасу, а також дають поради для тих, хто переходить на українську. Видання також публікує добірки книжок і фільмів, які можуть допомогти з цим процесом.

І ще один діджитал-проєкт — "Солов’їну треба знати". Понад 46 тисяч підписників щодня отримують ігрові уроки, цікаві факти, жартівливі розбори мовних ситуацій. Цей акаунт орієнтований на широку аудиторію й чудово підходить для тих, хто хоче підучити мову у легкій формі — між справами чи в транспорті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що український блогер з мільйонною аудиторією особисто перевірив роботу одного з найгірше оцінених відділень "Укрпошти" в Києві. Хоча посилку йому видали швидко, він зауважив серйозні недоліки — ремонт у години прийому, пил, безлад і загальна занедбаність приміщення.