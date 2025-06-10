Відома блогерка поцілунком проводила зірку "Динамо" на Євро (відео)

Про роман "динамівця" з переможницею "Холостяка" давно ходять чутки

Півзахисник "Динамо" та молодіжної збірної України Володимир Бражко разом із національною командою вирушив на Євро-2025 (U-21). Зіркового гравця киян на чемпіонат Європи проводила Даша Квіткова — блогерка-мільйонниця, переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк".

Дівчина підвезла футболіста до автобуса збірної, після чого вони поцілувалися. Про це повідомляє YouTube-канал "ВЗБІРНА".

— Хто тебе привіз?

— Дівчина, — коротко відповів Володимир.

Даша Квіткова стала відомою після перемоги у 9-му сезоні шоу "Холостяк" у 2019 році. Дівчина зуміла завоювати серце "холостяка" Микити Добриніна, і пара навіть зіграла весілля у 2020 році. 2021 року Дарина народила сина Лева, проте вже 2023 року сім’я розпалася. Квіткова активно веде Instagram-блог, де за її життям стежать близько 2 млн людей.

Дар’я Квіткова

Додамо, молодіжна збірна України розпочне свій шлях на Євро-2025 у Словаччині у групі D, де також виступатимуть Данія, Нідерланди та Фінляндія.

Нагадаємо, Бражко та Квіткова не афішують своїх стосунків. Нещодавно пару помітили на весіллі Максима Дячука. На відео потрапив момент, як Володимир ніжно тримає Дарину за руку.