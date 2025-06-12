Пока Авраменко "исчез": 5 украинских блогеров, которые сделают ваш язык идеальным без труда

С такими помощниками не нужно тратить много времени на скучные уроки

Популяризатор украинского языка Александр Авраменко, имеющий недвижимость за границей, как сообщают СМИ, якобы проживает в Испании. В Facebook геолокация его страницы уже несколько месяцев указывает именно на эту страну, а в Instagram последний пост появился ещё в ноябре 2024 года. С тех пор Авраменко не публикует новых фото, лишь в мае 2025 года выложил фрагмент шоу, где его упоминали.

Авраменко родился в Запорожской области, в детстве разговаривал на суржике. Известен как филолог, писатель, телеведущий и автор многочисленных учебников. Именно он обучал украинскому Владимира Зеленского перед дебатами с Порошенко, а также работал с Ольгой Фреймут, Александром Педаном и другими публичными лицами. Был диктором текстов для радиодиктанта национального единства, регулярно появлялся в эфирах "1+1" и активно вёл Instagram-блог.

В сентябре 2024 года он опровергал слухи о выезде за границу, однако подписчики заметили: геолокация страницы указывает на Испанию, а ответы на вопросы относительно местонахождения звучали неоднозначно. На скандальное фото с пляжа Авраменко отреагировал словами: "Что с вами не так? Угомонитесь".

Инстаграмм указывает, что языковед находится в Испании

Этот разговор состоялся в сентябре прошлого года

На фоне слухов о том, что один из главных медийных языковедов покинул свою сферу деятельности, украинский в интернете продолжают популяризировать новые лица. Среди них — блогеры, которые ежедневно работают с живым украинским и делают его интересным, остроумным и доступным для широкой аудитории. "Телеграф" собрал пять самых интересных аккаунтов, на которые стоит подписаться.

Один из самых известных — Андрей Шимановский. В TikTok на него подписаны более 390 тысяч человек, ещё более 230 тысяч — в Instagram. Шимановский создаёт короткие динамичные ролики с языковыми советами, развенчанием калек и подборками синонимов. Его формат лёгкий и весёлый, но в то же время эффективный: с помощью юмора и ритма правила запоминаются быстрее. Кроме того, он проводит языковые марафоны.

YouTube-канал "Идея Александровна" — ещё один популярный проект, посвящённый языку. Автор рассказывает об украинских диалектах, этимологии слов, особенностях языка в кино и литературе. Её ролики — это не только языковая практика, но и увлекательное путешествие сквозь культурные коды. Видео о фамилиях, литературных традициях, переводах и народной речи имеют от сотен тысяч до десятков тысяч просмотров. Канал имеет более 140 тысяч подписчиков.

Героем видео часто становится и любимец блоггера

Украинская писательница Евгения Кузнецова также имеет отдельный языковой блог. Она исследует, как война повлияла на язык, как меняется украинская ругань, как люди переходят на украинский. Её подписчиками являются более 28 тысяч пользователей. Кузнецова рассказывает о языке села, советской языковой политике, заимствованиях, табуированной лексике — в формате откровенных и глубоких видео на 15–30 минут.

Проект Movyty.ua, имеющий более 60 тысяч подписчиков, специализируется на украинском языке и культуре. Его авторы создают полезный контент об истории слов, распространённых ошибках, способах расширения словарного запаса, а также дают советы для тех, кто переходит на украинский. Издание также публикует подборки книг и фильмов, которые могут помочь с этим процессом.

И ещё один диджитал-проект — "Солов’їну треба знати". Более 46 тысяч подписчиков ежедневно получают игровые уроки, интересные факты, шутливые разборы языковых ситуаций. Этот аккаунт ориентирован на широкую аудиторию и прекрасно подходит для тех, кто хочет подучить язык в лёгкой форме — между делами или в транспорте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинский блоггер с миллионной аудиторией лично проверил работу одного из худшего оцененных отделений "Укрпочты" в Киеве. Хотя посылку ему выдали быстро, он заметил серьезные недостатки – ремонт в часы приема, пыль, беспорядок и общая запущенность помещения.