Разом понад 10 років і виховують доньку: що відомо про дружину міністра цифрової трансформації Федорова

Політик познайомився з майбутньою дружиною ще під час студентства

Михайло Федоров з 2019 року є віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації України. Разом з командою він запустив такі проєкти, як "Дія", "єМалятко", "єДопомога", "Дія.Бізнес" та інші. Вже понад 10 років політик перебуває у шлюбі з дружиною Анастасією.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину міністра цифрової трансформації України. З'ясували, як відбулося знайомство Анастасії з Михайлом, а також чим вона займається.

Читайте також: "Головна суперсила майбутнього — здатність адаптуватися": Михайло Федоров про шлях України, вибір професії та поради випускникам

Що відомо про дружину Михайла Федорова

Анастасія родом із Запоріжжя, як і її чоловік. Обоє здобували освіту у Запорізькому національному університеті. Михайло опановував там соціологію та управління, тоді як Анастасія — іноземну філологію. Про це дружина міністра розповідала в інтерв'ю Elle.

Федоров познайомився з майбутньою дружиною у Запоріжжі, фото з соцмереж

Знайомство пари відбулося у гуртожитку, коли вони закінчували навчання. В інстаграмі Анастасія ділилась, що кілька місяців вони просто дружили. Дівчина певний час була репетитором Михайла. Згодом Анастасія та Михайло стали жити разом, бо зрозуміли, що їм складно бути один без одного.

Згодом Михайло та Анастасія почали жити разом, фото з соцмереж

Федоров освідчився дівчині напередодні річниці їхніх стосунків. У 2015 році вони зіграли весілля, а через 2 роки у подружжя з'явилась донька Марія. Упродовж 4 років Анастасія викладала англійську мову для IT-спеціалістів у Запоріжжі. Їй подобалося комунікувати з людьми і робити навчання цікавим.

Анастасія викладала англійську мову для IT-спеціалістів, фото з соцмереж

Федоров з родиною, фото з соцмереж

Пізніше закохані переїхали до Києва. Там Анастасія створила бренд жіночого одягу COVER. На початку вторгнення росіян бізнес поставили на паузу. Однак після деокупації Київщини дружина міністра відновила роботу. Літня колекція бренду стала дуже популярною, що було несподівано для співробітників.

Федорова заснувала бренд одягу COVER, фото з соцмереж

Так Анастасія вирішила, що 50% прибутку з кожної колекції віддаватиме для ЗСУ на Запорізькому напрямку. Для неї це стало особливо важливим моментом, адже батьки проживали під окупацією. А у 2024 році у бренду з'явився власний шоурум у столиці.

У 2024 році Федорова відкрила шоурум у столиці, фото з соцмереж

На своїй сторінці в інстаграмі Анастасія активно ділиться своїм життям. Вона фотографується для колекцій власного бренду, проводить час з донькою і чоловіком, показує робочі моменти та ділиться своїми думками.

Анастасія часто постить фото в інстаграмі, фото з соцмереж

Родина Федорова проводить вільний час разом, фото з соцмереж

Федорова продовжує розвивати свій бренд, фото з соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину міністра оборони України Рустема Умєрова. Вона не з'являлась на публіці.