Його рідні уникають публічності: що відомо про особисте життя очільника МВС Ігоря Клименка

Про родину чиновника мало що відомо

Ігор Клименко раніше очолював Національну поліцію України, а зараз є міністром внутрішніх справ. Цю посаду він обійняв після трагічної загибелі Дениса Монастирського у катастрофі у Броварах. Водночас особисте життя чиновник не часто коментує.

"Телеграф" розкаже, що відомо про родину міністра внутрішніх справ.

Особисте життя Ігоря Клименка

Міністр внутрішніх справ України перебуває у шлюбі з жінкою Оксаною. Разом вони виховують сина Станіслава. У 2021 році стало відомо, що дружина Клименка має у власності будинок на понад 134 квадратних метри та дві земельні ділянки у Процеві на Київщині. Також вона володіє земельною ділянкою у Білій Криниці на Житомирщині.

Сину чиновника зараз близько 28 років. В інтерв'ю Радіо Свобода Клименко розповідав, що Станіслав працює інженером у Києві та волонтерить. Також він зазначив, що син має проблеми із зором.

"Він працює звичайним інженером. У нього просто зір – мінус 9. Тобто, він це робить. І також займається волонтерством", – сказав Клименко.

Родина Ігоря Клименка є непублічною, фото "Армія Inform"

У 2024 році Клименко розповів Суспільному, що його син мобілізувався, коли йому виповнилось 27 років. Зараз він проходить військову службу у бойовій частині: "Можу одне сказати — він став чоловіком. Справжнім".

Загалом міністр не висвітлює своє особисте життя у соціальних мережах. Тож у мережі неможливо знайти фото його дружини чи сина. Ймовірно, вони не хочуть ставати публічними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про родину нового командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України Михайла Драпатого. Дружина і син з'являлися у телевізійному сюжеті.