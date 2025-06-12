Вместе более 10 лет и воспитывают дочь: что известно о жене министра цифровой трансформации Федорова

Политик познакомился с будущей женой еще во время студенчества

Михаил Федоров с 2019 года является вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Украины. Вместе с командой он запустил такие проекты, как "Дія", "єМалятко", "єДопомога", "Дія.Бізнес" и другие. Уже более 10 лет политик состоит в браке с супругой Анастасией.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене министра цифровой трансформации Украины. Выяснили, как произошло знакомство Анастасии с Михаилом, а также, чем она занимается.

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Что известно о жене Михаила Федорова

Анастасия родом из Запорожья, как и ее муж. Оба получали образование в Запорожском национальном университете. Михаил овладел там социологией и управлением, тогда как Анастасия — иностранной филологией. Об этом супруга министра рассказывала в интервью Elle.

Федоров познакомился с будущей женой в Запорожье, фото из соцсетей

Знакомство пары произошло в общежитии, когда они заканчивали обучение. В инстаграме Анастасия делилась, что несколько месяцев они просто дружили. Девушка некоторое время была репетитором Михаила. Потом Анастасия и Михаил стали жить вместе, потому что поняли, что им сложно быть друг без друга.

Впоследствии Михаил и Анастасия начали жить вместе, фото из соцсетей

Федоров сделал предложение девушке накануне годовщины их отношений. В 2015 году они сыграли свадьбу, а через 2 года у супругов появилась дочь Мария. На протяжении 4 лет Анастасия преподавала английский для IT-специалистов в Запорожье. Ей нравилось общаться с людьми и делать обучение интересным.

Анастасия преподавала английский язык для IT-специалистов, фото из соцсетей

Федоров с семьей, фото из соцсетей

Позже влюбленные переехали в Киев. Там Анастасия создала бренд женской одежды COVER. В начале вторжения россиян бизнес поставили на паузу. Однако после деоккупации Киевщины супруга министра возобновила работу. Летняя коллекция бренда стала очень популярна, что было неожиданно для сотрудников.

Федорова основала бренд одежды COVER, фото из соцсетей

Так Анастасия решила, что 50% прибыли из каждой коллекции будет отдавать для ВСУ на Запорожском направлении. Для нее это стало особенно важным моментом, потому что родители проживали под оккупацией. А в 2024 году у бренда появился свой шоурум в столице.

В 2024 году Федорова открыла шоурум в столице, фото из соцсетей

На своей инстаграм-странице Анастасия активно делится своей жизнью. Она фотографируется для коллекций собственного бренда, проводит время с дочерью и мужем, показывает рабочие моменты и делится своими мыслями.

Анастасия часто постит фото в инстаграме, фото из соцсетей

Семья Федорова проводит свободное время вместе, фото из соцсетей

Федорова продолжает развивать свой бренд, фото из соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене министра обороны Украины Рустема Умерова. Она не появлялась на публике.