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Зі святом, тату! Найкрасивіші привітання у листівках та прозі на День батька

Автор
Наталія Дума
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Автор
Картинки та листівки з Днем батька 2025
Картинки та листівки з Днем батька 2025. Фото Freepik

Найкращі привітання з Днем батька своїми словами

Всесвітній День батька відзначається у третю неділю першого місяця літа. Цьогоріч цей день припадає на 15 червня. Це чудова нагода привітати свого тата і зробити йому приємно.

Зараз роль батька у сім'ї стала набагато важливішою і більш значущою. Тепер тато не тільки вирішує матеріальні питання, а й виховує, емоційно підтримує і розвиває дітей.

В наш час багато батьків захищають нашу країну на фронті і, на жаль, не мають змоги бачити своїх дітей щодня. Тому красива листівка чи просто теплі слова у месенджері точно зігріють душу вашого тата, піднімуть настрій і зарядять позитвом на цілий день.

"Телеграф" зібрав для вас красиві листівки та привітання у прозі, щоб ви могли привітати свого тата з Днем батька. Надішліть щирі слова подяки та підтримки і скажіть, як сильно ви любите свого тата.

Дорогий татусю! Вітаю тебе з Днем батька! Ти завжди був і залишаєшся для мене справжнім героєм, прикладом мужності та сили. Бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, багато радісних моментів і здійснення всіх мрій. Ти для мене найкращий, і я дуже тебе люблю!

З Днем батька картинки

Любий тато, вітаю зі святом! Ти завжди був для мене прикладом справжнього чоловіка. Дякую за твою підтримку, мудрість і любов, які завжди допомагали мені на життєвому шляху. Нехай кожен день приносить радість, і поруч завжди будуть люди, які тебе цінують і люблять.

День батька вітання в картинках

Вітаю з Днем батька і хочу побажати тобі завжди залишатися героєм для свого чада і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі! Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові!

З Днем батька листівки

Милий тато, в це чудове свято — День батька — і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радости серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров’ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти — мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!

Картинки День батька 2025

Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди залишатися прикладом сміливості, мудрості, впевненості і сили. Бути батьком — справа складна, бажаю справлятися з нею на всі двісті відсотків!

Листівки День батька 2025
Листівки День батька 2025

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Теги:
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