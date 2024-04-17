"Зате дрони купує": "непридатний" мільйонер Слобоженко відповів на розслідування Ткача, але невдало

Журналіст стверджує, що пост із розслідуванням атакували боти

Відомий український мільйонер Олександр Слобоженко, котрий потрапив у гучний скандал після розслідування журналістів, перервав своє мовчання у соцмережах. Його нові пости різко змінили спрямованість.

Про це пише український журналіст Михайло Ткач. Він зауважив, що до публікації розслідування Олександр постив яхти, роллс ройси та інші подробиці відпочинку за кордоном, а тепер, наприклад, опублікував відео про доставку дронів для ЗСУ, які він замовив ще у серпні 2023 року. Після цього одразу вийшло ще одне благодійне відео про те, що він зібрав 15 мільйонів донатів на аукціоні.

"Ще тиждень тому Слобоженко публікував відео про те як вони з товаришем, який виїжджає з країни по волонтерській системі "Шлях", відвідували на іспанській Майорці закриту презентацію нового ламборгіні вартістю більше ніж 800 тисяч доларів, яку він власне і замовив", — зазначає Ткач і додає. "Але мова не про це. Як я вже зазначав у матеріалі — питання заробітків Слобоженка і компанії — це окреме питання, яке в рамках нашого матеріалу не досліджувалось".

Журналіст пояснив, що зараз у коментарі під розслідуванням набігли боти, які почали виправдовувати "непридатного до служби" тим, що він донатить на ЗСУ.

"Тому маю літерами ще раз прописати, здавалося б, очевидну річ: підтримка Сил оборони не надає права на підробку документів та "білий" квиток і на перегони Києвом також. А намагання перебити хвилю запитань стосовно порушення закону двома дронами — це використання Сил оборони, а не підтримка", — сказав він.

І наприкінці свого посту розслідувач додав "шпаргалку" для правоохоронців з ініціалами тих, хто видав Слобоженку "білий" квиток.

Нагадаємо, що скандал навколо Слобоженка спалахнув після виходу розслідування "Української правди" про його пригоди за кордоном. Як виявилося, незважаючи на вельми активний спосіб життя, мільйонера знято з військового обліку через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український блогер переїхав жити до Канади. У мережі він не розкриває подробиць того, як зміг під час повномасштабної війни виїхати з України.